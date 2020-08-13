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أمير القصيم يزور مركز الصلبية ويلتقي أهالي المركز

أمير القصيم يزور مركز الصلبية ويلتقي أهالي المركز
http://almnatiq.net/?p=893317
المناطق / الصلبية

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , مساء أمس , مركز الصلبية التابع لمحافظة عيون الجواء , بحضور وكيل أمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي, والمشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطاع الشمالي المهندس سلمان الصوينع , ومحافظ عيون الجواء محمد عثمان العساف, ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالعزيز الرجيعي , ورئيس مركز الصلبية خالد بن كساب بن مشلوط , وأهالي المركز.

وأشار سموه على أن مثل هذه الزيارات المباركة تأتي وفق توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لتلمس احتياجات أهالي المحافظات والمراكز بالمنطقة عن قرب , معبراً عن سعادته برؤية الجميع , مؤكداً أهمية التكاتف والتعاضد في كافة الجوانب الخادمة للوطن , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.

من جانبه قدم رئيس مركز الصلبية خالد بن كساب بن مشلوط شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته وحرصه الدائم على أبناء المركز, مشيراً إلى أن العمل قائم على قدم وساق لخدمة المواطنين والمواطنات وفق توجيهات سموه وسمو نائبه, سائلاً المولى عز وجل التوفيق.

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