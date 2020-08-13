4 لقاءات غداً في افتتاج الجولة 25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم

المناطق - واس

تنطلق غداً منافسات الجولة 25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة 4 لقاءات.

ويستضيف الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء نظيره أبها.

ويحتل الفتح المركز الـ14 برصيد 22نقطة, ويأمل في تعويض خسارته في الجولة الماضية من الهلال 1 ـ 2 وأن يكسب نقاط مباراة الغد للعودة للانتصارات بعد الفوز على الفيحاء في الجولة التي سبقتها لمحاولة البقاء في المسابقة كونه من الفرق المهددة بالهبوط إذ لا يفصله عن “الأخير” سوى نقطتين ونقطة واحدة فقط عن المركز قبل الأخير, وفي المقابل يدخل أبها اللقاء برصيد 33 نقطة في المركز التاسع, وهو كذلك خسر الجولة الماضية من “حامل اللقب” النصر 0 ـ 2 , ساعياً لتعويض الخسارة والتقدم في جدول الترتيب.

وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة يسعى الفيحاء لإيقاف مسلسل الخسائر عندما يلتقي الشباب الذي حقق العلامة الكاملة في لقاءاته بعد استئناف المسابقة.

ويحتل الفيحاء المركز الـ11 برصيد 27 نقطة, بعد خسارته في الجولة الماضية من الاتفاق 2 ـ 3 بعد أن كان متقدماً 2 ـ 0 , وقبلها من الفتح 0 ـ 2 وحسابياً لا زال مهدد بالهبوط لذا فإنه سيدخل لقاء الغد لتحقيق النقاط الثلاث التي ستجعل موقفه أكثر أماناً , وفي المقابل يملك الشباب 37 نقطة في المركز السادس بعد أن حقق الفوز على التعاون في الجولة الماضية وقبلها كسب الوحدة وهو ما جعله يدخل المنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

ويتواجه في ثالث لقاءات الغد فريقا الرائد والحزم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

ويدخل الرائد اللقاء بعد تعادله بدون أهداف في الجولة الماضية مع الوحدة ليصل رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع, وأصبح من المنافسين على المركز الآسيوي, فيما تلقى الحزم الخسارة في الجولة الماضية من العدالة 1 ـ 2 وهي الخسارة الثانية له على التوالي بعد أن خسر من الأهلي 2 ـ 4 وهو ما أبقاه في دائرة الفرق المهددة بالهبوط بعد أن تجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز 12 .

ويختتم فريقا الاتحاد والاتفاق لقاءات اليوم الأول من الجولة 25 عندما يلتقيان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

ويدخل الاتحاد المواجهة بعد خسارتين بنفس النتيجة 1 ـ 2 من الأهلي في الجولة الماضية وقبلها من أبها, ليبقى على نقاطه الـ23 محتلاً المركز 13 ويكون من ضمن المهددين بالهبوط , لذا فإن المواجهة تمثل أهمية بالغة له كون الفوز فيها سيكون خطوة جيدة ومهمة في الابتعاد عن خطر الهبوط, فيما قد تُصعب الخسارة من موقفه وقد تقوده للمركز الأخير قبل 5 جولات من ختام المسابقة, وفي المقابل يدخل الاتفاق اللقاء بمعنويات عالية بعد تحقيق فوزين متتاليين على العدالة 1 ـ 0 وعلى الفيحاء 3 ـ 2 بعد أن قلب تأخره 0 ـ 2 إلى الفوز, ليصل إلى النقطة 35 في المركز الثامن ساعياً للفوز ومواصلة الانتصارات والتقدم لمراكز أعلى وربما التأهل الآسيوي.