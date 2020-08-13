هواوي تغير عالم الهواتف القابلة للطي بجهازها القادم!

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http://almnatiq.net/?p=893339
المناطق - الرياض

سرّب روس يانغ، الرئيس التنفيذي لشركة DSCC بعض المعلومات عن هاتف هواوي القادم القابل للطي، والمنتظر أن يغير مفاهيم عالم الأجهزة الذكية بمواصفاته الفريدة.

وبالنظر للصور التي انتشرت للهاتف المنتظر والتي بنيت على تصاميم متعلقة بمعلومات نشرت حوله نلاحظ أن الجهاز سيأتي بالعديد من الميزات والعناصر التي لم تطرح في أي هاتف قابل للطي حتى الآن.

وأكثر ما سيميز هذا الجهاز هو الحافة البارزة التي ستأتي بجانب شاشته القابلة للطي، والتي تضم زوجا من عدسات الكاميرا، وتحوي زرا يعتقد أنه سيكون زر الطاقة وقفل الشاشة.

والأبرز من كل ذلك هو أن الهاتف قد يحصل على قلم ذكي للكتابة والرسم والتحكم بالشاشة كما في هواتف NOTE التي تنتجها سامسونغ، ما سيجعله أول هاتف من نوعه مزود بهذه الميزة.

وتبعا لروس يانغ فإن الجهاز الجديد سيدعى Huawei Mate X2، وسيحصل على شاشة مرنة سيصبح مقاسها 8.03 بوصة عند فتح الجهاز على مصراعيه، أي أنها ستكون بمقاس شاشة حاسب لوحي متوسط الحجم، كما ستأتي بتردد يعادل 120 هيرتزا.

ولا تتوفر حاليا أي معلومات رسمية حول المواصفات التقنية الأخرى لهذا الجهاز، لكن من المتوقع أن تكشف هواوي عنه وعن مواصفاته خلال حدث رسمي خريف العام الجاري.

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