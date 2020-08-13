احدث الأخبار

شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي ارتكب عدداً من جرائم تزوير رخص الإقامة والمهن وبيعها
منطقة الرياض
 قرقاش: قرار وقف ضم الأراضي الفلسطينية إنجاز دبلوماسي تاريخي
أبرز المواد
 “الطيران المدني” : فرق ميدانية ترصد التزام المسافرين والعاملين في المطارات بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 هواوي تغير عالم الهواتف القابلة للطي بجهازها القادم!
أبرز المواد
 وزارة العدل تنفذ 590 ألف عملية توثيق 55% منها إلكترونية
أبرز المواد
 4 لقاءات غداً في افتتاج الجولة 25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم
أبرز المواد
 الإمارات وإسرائيل تتوصلان لاتفاق بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تصدر الإطار التنظيمي للأمن السيبراني لمقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد
أبرز المواد
 الليرة التركية تواصل “السقوط الحر” نحو أدنى مستوى لها
أبرز المواد
 أمير القصيم يزور مركز الصلبية ويلتقي أهالي المركز
منطقة القصيم
 الأمير فيصل بن مشعل يزور مهرجان العنب بالقصيم
منطقة القصيم
 أمير القصيم يشدد على القطاعات الحكومية بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا
منطقة القصيم
شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي ارتكب عدداً من جرائم تزوير رخص الإقامة والمهن وبيعها

شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي ارتكب عدداً من جرائم تزوير رخص الإقامة والمهن وبيعها

منطقة الرياض
قرقاش: قرار وقف ضم الأراضي الفلسطينية إنجاز دبلوماسي تاريخي

قرقاش: قرار وقف ضم الأراضي الفلسطينية إنجاز دبلوماسي تاريخي

أبرز المواد
“الطيران المدني” : فرق ميدانية ترصد التزام المسافرين والعاملين في المطارات بالإجراءات الاحترازية

“الطيران المدني” : فرق ميدانية ترصد التزام المسافرين والعاملين في المطارات بالإجراءات الاحترازية

أبرز المواد
هواوي تغير عالم الهواتف القابلة للطي بجهازها القادم!

هواوي تغير عالم الهواتف القابلة للطي بجهازها القادم!

أبرز المواد

شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي ارتكب عدداً من جرائم تزوير رخص الإقامة والمهن وبيعها

شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي ارتكب عدداً من جرائم تزوير رخص الإقامة والمهن وبيعها
http://almnatiq.net/?p=893348
المناطق - واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس،بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي مكون من خمسة أشخاص وهم (مواطنٌ ومقيمان من الجنسية السورية ومقيمان من الجنسية الباكستانية، أعمارهم في العقدين الرابع والخامس)، لتورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم تزوير رخص الإقامة والمهن، وبيعها على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود،وذلك بهدف الكسب المادي، وضبط بحوزتهم (91) رخصة إقامة مزورة، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة .

روابط ذات صلة

أمير منطقة الرياض يستقبل رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية

أمير منطقة الرياض يستقبل رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية
أمير الرياض يعزي في وفاة أخصائي التمريض بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض

أمير الرياض يعزي في وفاة أخصائي التمريض بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض
الصحة: تسجيل (3124) حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا و(1482) حالة مؤكدة

الصحة: تسجيل (3124) حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا و(1482) حالة مؤكدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*