احدث الأخبار

كوريا الجنوبية تتوقع إجراء تجارب سريرية على 3 لقاحات محلية ضد كورونا هذا العام
أبرز المواد
 الموارد البشرية بالرياض : نظام الأسر الصديقة خيار ثاني لاحتضان الأيتام جزئياً.
منطقة الرياض
 شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي ارتكب عدداً من جرائم تزوير رخص الإقامة والمهن وبيعها
منطقة الرياض
 قرقاش: قرار وقف ضم الأراضي الفلسطينية إنجاز دبلوماسي تاريخي
أبرز المواد
 “الطيران المدني” : فرق ميدانية ترصد التزام المسافرين والعاملين في المطارات بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 هواوي تغير عالم الهواتف القابلة للطي بجهازها القادم!
أبرز المواد
 وزارة العدل تنفذ 590 ألف عملية توثيق 55% منها إلكترونية
أبرز المواد
 4 لقاءات غداً في افتتاج الجولة 25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم
أبرز المواد
 الإمارات وإسرائيل تتوصلان لاتفاق بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تصدر الإطار التنظيمي للأمن السيبراني لمقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد
أبرز المواد
 الليرة التركية تواصل “السقوط الحر” نحو أدنى مستوى لها
أبرز المواد
 أمير القصيم يزور مركز الصلبية ويلتقي أهالي المركز
منطقة القصيم
كوريا الجنوبية تتوقع إجراء تجارب سريرية على 3 لقاحات محلية ضد كورونا هذا العام

كوريا الجنوبية تتوقع إجراء تجارب سريرية على 3 لقاحات محلية ضد كورونا هذا العام

أبرز المواد
الموارد البشرية بالرياض : نظام الأسر الصديقة خيار ثاني لاحتضان الأيتام جزئياً.

الموارد البشرية بالرياض : نظام الأسر الصديقة خيار ثاني لاحتضان الأيتام جزئياً.

منطقة الرياض
شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي ارتكب عدداً من جرائم تزوير رخص الإقامة والمهن وبيعها

شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي ارتكب عدداً من جرائم تزوير رخص الإقامة والمهن وبيعها

منطقة الرياض
قرقاش: قرار وقف ضم الأراضي الفلسطينية إنجاز دبلوماسي تاريخي

قرقاش: قرار وقف ضم الأراضي الفلسطينية إنجاز دبلوماسي تاريخي

أبرز المواد

كوريا الجنوبية تتوقع إجراء تجارب سريرية على 3 لقاحات محلية ضد كورونا هذا العام

كوريا الجنوبية تتوقع إجراء تجارب سريرية على 3 لقاحات محلية ضد كورونا هذا العام
http://almnatiq.net/?p=893353
المناطق - وكالات

كشف كوون جون أوك، نائب رئيس مركز مكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية اليوم، أن السلطات الصحية في بلاده تتوقع إجراء التجارب السريرية على 3 لقاحات محلية ضد كوفيد-19 خلال هذا العام.

وأضاف، في مؤتمر صحفي أن اللقاحات الثلاثة تشمل لقاح وحدات جزئية ولقاحين يعتمدان على الحمض النووي.

وأعلن المركز أن شركة “إس كيه بايوسايونس” تطور لقاح وحدات جزئية، فيما تطور كل من شركتي “جينكسين” و”جينوون لعلم الحياة” لقاحا يعتمد على الحمض النووي.

وتدعم الحكومة مشاريع الشركات بهدف تطوير لقاحات كوفيد-19 بحلول عام 2022.

ومن ناحية أخرى، قال المقر المركزي لمكافحة الأمراض إنه تم استخدام عقار “ريمديسيفير”، الذي تم تطويره في الأساس لعلاج فيروس إيبولا، لعلاج 119 مريضا بفيروس كورونا المستجد، في حالة خطرة أو حرجة في 35 مستشفى في جميع أنحاء البلاد حتى الآن.

روابط ذات صلة

قرقاش: قرار وقف ضم الأراضي الفلسطينية إنجاز دبلوماسي تاريخي

قرقاش: قرار وقف ضم الأراضي الفلسطينية إنجاز دبلوماسي تاريخي
“الطيران المدني” : فرق ميدانية ترصد التزام المسافرين والعاملين في المطارات بالإجراءات الاحترازية

“الطيران المدني” : فرق ميدانية ترصد التزام المسافرين والعاملين في المطارات بالإجراءات الاحترازية
هواوي تغير عالم الهواتف القابلة للطي بجهازها القادم!

هواوي تغير عالم الهواتف القابلة للطي بجهازها القادم!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*