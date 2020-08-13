كوريا الجنوبية تتوقع إجراء تجارب سريرية على 3 لقاحات محلية ضد كورونا هذا العام

المناطق - وكالات

كشف كوون جون أوك، نائب رئيس مركز مكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية اليوم، أن السلطات الصحية في بلاده تتوقع إجراء التجارب السريرية على 3 لقاحات محلية ضد كوفيد-19 خلال هذا العام.

وأضاف، في مؤتمر صحفي أن اللقاحات الثلاثة تشمل لقاح وحدات جزئية ولقاحين يعتمدان على الحمض النووي.

وأعلن المركز أن شركة “إس كيه بايوسايونس” تطور لقاح وحدات جزئية، فيما تطور كل من شركتي “جينكسين” و”جينوون لعلم الحياة” لقاحا يعتمد على الحمض النووي.

وتدعم الحكومة مشاريع الشركات بهدف تطوير لقاحات كوفيد-19 بحلول عام 2022.

ومن ناحية أخرى، قال المقر المركزي لمكافحة الأمراض إنه تم استخدام عقار “ريمديسيفير”، الذي تم تطويره في الأساس لعلاج فيروس إيبولا، لعلاج 119 مريضا بفيروس كورونا المستجد، في حالة خطرة أو حرجة في 35 مستشفى في جميع أنحاء البلاد حتى الآن.