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الأمم المتحدة: نرحب بأي مبادرة لتعزز السلام في الشرق الأوسط

الأمم المتحدة: نرحب بأي مبادرة لتعزز السلام في الشرق الأوسط
http://almnatiq.net/?p=893357
المناطق - رويترز

أكد متحدث أممي، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يرحب “بأي مبادرة يمكن أن تعزز السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط”.

وأشار المتحدث إلى أن “توصل إسرائيل والإمارات إلى اتفاق تاريخي سيؤدي إلى تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين”، في اتفاق لعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دور الوساطة فيه.

وأعلنت إسرائيل والإمارات اليوم الخميس، عن “التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين، برعاية أمريكية”.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث اليوم الخميس، أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات”.

ووصف البيان الاتفاق بأنه “اختراق دبلوماسي تاريخي”، وأكد أنه سيسهم في “تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة”.

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