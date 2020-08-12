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أمانة تبوك تصادر وتتلف مايفوق ٣ أطنان من محصولي ” الخيار والبصل “

أمانة تبوك تصادر وتتلف مايفوق ٣ أطنان من محصولي ” الخيار والبصل “

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أمانة تبوك تصادر وتتلف مايفوق ٣ أطنان من محصولي ” الخيار والبصل “

أمانة تبوك تصادر وتتلف مايفوق ٣ أطنان من محصولي ” الخيار والبصل “
http://almnatiq.net/?p=893369
المناطق- تبوك:

قامت أمانة منطقة تبوك بحملة على السوق المركزي للخضار والفاكهة وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها وامتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تهدف القضاء على الظواهر السلبية والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة .
وتمكنت ” الأمانة ” من ضبط ومصادرة كمية من محصولي ” الخيار والبصل ” التالفة وغير الصالحة لاستهلاك الآدمي ، بكمية تتجاوز الـ 3.000 كجم كانت في طريقها للسوق المركزي للخضار والفواكه بالمنطقة لتوزيعها على المباسط ومنشآت بيع التجزئة حيث تم إتلاف 1818كجم من البصل التالف و 256 صندوقًا من الخيار بكمية تتجاوز 1280 كجم لتجاوزها الحد المسموح به من متبقيات المبيدات
وأكدت الأمانة أن تلك الكميات قد تمت مصادرتها بالكامل واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين مشيرة إلى أنها تواصل أعمالها الرقابية المكثفة على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة بأسواق المنطقة لاسيما سوق الخضار المركزي وأنها تتخذ أدق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.
وبينت أن الفرق الميدانية تواصل إلى جانب ذلك أعمال مكافحة آفات الصحة العامة وتطبيق الاشتراطات الصحية الصادرة من الوزارة في الأسواق كافة ومراقبة أسواق الخضار والفواكه المركزية وأسواق اللحوم والأسماك والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية من النظافة والتطهير ، لضمان سلامة وصحة الجميع .
ونوهت أمانة تبوك بدور المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي ملاحظات وأهمية تواصلهم على الرقم 940 لمساعدة الفرق الرقابية على آداء مهام عملها وكذلك التواصل من خلال موقع الأمانة الإلكتروني مناشدة أصحاب مستودعات الفواكه والخضار باتباع الأنظمة واللوائح لما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

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