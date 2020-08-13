العراق يقترب من حاجز الـ4 آلاف إصابة بكورونا يوميا

المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 3841 إصابة و53 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العراق يقترب من حاجز الـ4 آلاف إصابة بكورونا يومياالعراق.. 3441 إصابة و57 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: “تم فحص 21026 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1224909”.

وأضافت: “كما تم تسجيل 2667 حالة شفاء خلال المدة ذاتها”.

وبلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 117208، في حين سجلت 164277 إصابة بالفيروس، وبلغت الوفيات5641 حالة، وهي الأعلى على مستوى الوطن العربي.