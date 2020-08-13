احدث الأخبار

نائب الرئيس اليمني: آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بداية مرحلة مهمة
أبرز المواد
 دراسة أممية تؤكد أن الوصول إلى مرافق غسل اليدين أمر ضروري لإعادة فتح المدارس
أبرز المواد
 التعاون الإسلامي يدين بشدة تعمد ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين بالمملكة
أبرز المواد
 ترمب: الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل لحظة تاريخية
أبرز المواد
 هل يخرج ميشال عون من الرئاسة كما خرج منها عام 1990 ؟
يكتبون
 سكني: تخفيض الدفعة الأولى إلى 5%.. وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول
أبرز المواد
 العراق يقترب من حاجز الـ4 آلاف إصابة بكورونا يوميا
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية تؤكد أنها لا تملك المعلومات الكافية عن اللقاح الروسي المضاد لكوفيد 19
أبرز المواد
 وزارة التعليم تواصل ترحيل أكثر من 138 مليون كتاب مدرسي لإدارات التعليم في المناطق استعداداً للعام الدراسي الجديد
أبرز المواد
 “التجارة” : معاقبة 44 متجراً إلكترونياً خالف نظام التجارة الإلكترونية الجديد
أبرز المواد
 أمانة تبوك تصادر وتتلف مايفوق ٣ أطنان من محصولي ” الخيار والبصل “
منطقة تبوك
 التحالف: اعتراض وتدمير طائره بدون طيار “مفخخة” وصاروخين بالستيين أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة
أبرز المواد
نائب الرئيس اليمني: آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بداية مرحلة مهمة

نائب الرئيس اليمني: آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بداية مرحلة مهمة

أبرز المواد
دراسة أممية تؤكد أن الوصول إلى مرافق غسل اليدين أمر ضروري لإعادة فتح المدارس

دراسة أممية تؤكد أن الوصول إلى مرافق غسل اليدين أمر ضروري لإعادة فتح المدارس

أبرز المواد
التعاون الإسلامي يدين بشدة تعمد ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين بالمملكة

التعاون الإسلامي يدين بشدة تعمد ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين بالمملكة

أبرز المواد
ترمب: الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل لحظة تاريخية

ترمب: الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل لحظة تاريخية

أبرز المواد

سكني: تخفيض الدفعة الأولى إلى 5%.. وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول

سكني: تخفيض الدفعة الأولى إلى 5%.. وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول
http://almnatiq.net/?p=893384
المناطق - الرياض

يُقدم «سكني» جُملة من المميزات التمويلية للحصول على قرض عقاري مدعوم الفائدة بنسبة تصل 100% لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء تمتاز بتنوع تصاميمها ونماذجها ضمن 80 مشروعاً توفر أكثر من 132 ألف وحدة، يأتي من أهمها تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، وإعفاء سداد قيمة العقار في حال الوفاة أو العجز الكلي، وسداد القسط الشهري بمرونة ليكون متزايداً أو متناقصاً.

كما يتيح خيار شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء عبر «سكني» إمكانية تخفيض الدفعة الأولى المُقدمة إلى 5% بدلاً من 10% وكذلك تقسيطها بدلاً من تقديمها دفعةً واحدة، مع إمكانية تأجيل السداد لمدة سنتين، وذلك وفق الشراكة الإستراتيجية بين الجهات التمويلية والمطورين العقاريين ووزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تحت مظلة برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بهدف زيادة نسب التملك إلى 70%.

وتتميز مشاريع البيع على الخارطة ضمن مشاريع «سكني» بكونها تقع ضمن بيئة سكنية متكاملة تتوافر فيها المرافق التعليمية والصحية والترفيهية والتجارية والمسطحات الخضراء وحدائق تحقق معايير جودة الحياة، وبأسعار تنافسية ويمكن تملكها عبر حلول تمويلية ميسرة ومتنوعة، كما تتميز وحدات المشاريع بجودتها ووجود ضمانات لما بعد البيع.

وتقع معظم تلك الوحدات ضمن الضواحي السكنية الكبرى التي أعلن عنها البرنامج في مواقع إستراتيجية على مقربة من الخدمات الحيوية كالمطارات والمستشفيات والجامعات في عدد من المدن منها الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة ضمن بيئة سكنية تُعد نموذجاً لحياة عصرية حديثة تتوافق مع مستهدفات برنامجي «الإسكان» و«جودة الحياة»، وبأسعار تراوح بين 250-750 ألف ريال بتصاميم عصرية، ويمكن معاينتها وحجزها عبر موقع وتطبيق «سكني» الإلكتروني.

روابط ذات صلة

نائب الرئيس اليمني: آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بداية مرحلة مهمة

نائب الرئيس اليمني: آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بداية مرحلة مهمة
دراسة أممية تؤكد أن الوصول إلى مرافق غسل اليدين أمر ضروري لإعادة فتح المدارس

دراسة أممية تؤكد أن الوصول إلى مرافق غسل اليدين أمر ضروري لإعادة فتح المدارس
التعاون الإسلامي يدين بشدة تعمد ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين بالمملكة

التعاون الإسلامي يدين بشدة تعمد ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*