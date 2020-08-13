احدث الأخبار

نائب الرئيس اليمني: آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بداية مرحلة مهمة
أبرز المواد
 دراسة أممية تؤكد أن الوصول إلى مرافق غسل اليدين أمر ضروري لإعادة فتح المدارس
أبرز المواد
 التعاون الإسلامي يدين بشدة تعمد ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين بالمملكة
أبرز المواد
 ترمب: الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل لحظة تاريخية
أبرز المواد
 هل يخرج ميشال عون من الرئاسة كما خرج منها عام 1990 ؟
يكتبون
 سكني: تخفيض الدفعة الأولى إلى 5%.. وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول
أبرز المواد
 العراق يقترب من حاجز الـ4 آلاف إصابة بكورونا يوميا
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية تؤكد أنها لا تملك المعلومات الكافية عن اللقاح الروسي المضاد لكوفيد 19
أبرز المواد
 وزارة التعليم تواصل ترحيل أكثر من 138 مليون كتاب مدرسي لإدارات التعليم في المناطق استعداداً للعام الدراسي الجديد
أبرز المواد
 “التجارة” : معاقبة 44 متجراً إلكترونياً خالف نظام التجارة الإلكترونية الجديد
أبرز المواد
 أمانة تبوك تصادر وتتلف مايفوق ٣ أطنان من محصولي ” الخيار والبصل “
منطقة تبوك
 التحالف: اعتراض وتدمير طائره بدون طيار “مفخخة” وصاروخين بالستيين أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة
أبرز المواد
نائب الرئيس اليمني: آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بداية مرحلة مهمة

نائب الرئيس اليمني: آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بداية مرحلة مهمة

أبرز المواد
دراسة أممية تؤكد أن الوصول إلى مرافق غسل اليدين أمر ضروري لإعادة فتح المدارس

دراسة أممية تؤكد أن الوصول إلى مرافق غسل اليدين أمر ضروري لإعادة فتح المدارس

أبرز المواد
التعاون الإسلامي يدين بشدة تعمد ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين بالمملكة

التعاون الإسلامي يدين بشدة تعمد ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين بالمملكة

أبرز المواد
ترمب: الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل لحظة تاريخية

ترمب: الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل لحظة تاريخية

أبرز المواد

نائب الرئيس اليمني: آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بداية مرحلة مهمة

نائب الرئيس اليمني: آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بداية مرحلة مهمة
http://almnatiq.net/?p=893397
المناطق - الرياض

أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح، عن تقديره للمملكة العربية السعودية على جهودهها المبذولة في الوصول إلى آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي.
وقال نائب الرئيس اليمني إن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض من شأنها إحراز تقدم كبير وبداية مرحلة مهمة تركز على تطبيع الأوضاع وخدمة المواطنين والاتجاه لاستعادة الدولة اليمنية.
جاء ذلك لدى استقباله في مدينة الرياض، القائم بأعمال سفارة ألمانيا الاتحادية لدى اليمن يان جيرالد، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وجدد الفريق محسن التأكيد على دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن بما من شأنه إحلال السلام الدائم وفقاً المرجعيات الثلاث، وتعاطي الحكومة الشرعية الإيجابي مع كل دعوات وقف إطلاق النار، وجميع المبادرات الأممية التي تواجه بالرفض والتعنت من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وجدد القائم بأعمال السفير الألماني لدى اليمن من جانبه، دعم بلاده لأمن واستقرار اليمن وإنهاء معاناة اليمنيين.

روابط ذات صلة

دراسة أممية تؤكد أن الوصول إلى مرافق غسل اليدين أمر ضروري لإعادة فتح المدارس

دراسة أممية تؤكد أن الوصول إلى مرافق غسل اليدين أمر ضروري لإعادة فتح المدارس
التعاون الإسلامي يدين بشدة تعمد ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين بالمملكة

التعاون الإسلامي يدين بشدة تعمد ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين بالمملكة
ترمب: الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل لحظة تاريخية

ترمب: الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل لحظة تاريخية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*