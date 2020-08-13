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غداً انطلاق بطولة الطائرات النفاثة في الرياض

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غداً انطلاق بطولة الطائرات النفاثة في الرياض

غداً انطلاق بطولة الطائرات النفاثة في الرياض
http://almnatiq.net/?p=893400
المناطق - الرياض

ينظم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت “تحكم ” ( غداً الجمعة  ) بطولة الطائرات النفاثة وهي الأولى بعد استئناف النشاط الرياضي في المملكة إثر  توقفه خلال الفترة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد

 وتنطلق منافسات البطولة عند الرابعة مساءً في مقر الرياضات اللاسلكية بالرياض إذ سيكون التسجيل في مقر البطولة قبل موعد انطلاقها بساعة واشترط الاتحاد على المشاركين الالتزام بقوانين لائحة البطولة ، والإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا التي أقرتها الجهات الرسمية بالمملكة وفق البروتوكول الصحي المعتمد .

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