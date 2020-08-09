18700 مستفيد من خِدْمات عيادات “تطمن” في المدينة المنورة

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بلغ عدد المستفيدين من خِدْمات عيادات “تطمن ” في المدينة المنورة 18700 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن .

وأوضح “متحدث صحة المدينة المنورة ” أن خِدْمات عيادة “تطمن” تُقدم من خلال 3 عيادات، تعمل بواقع 16 ساعة يومياً من الساعة 8 صباحاً _ 12 مساءً ، وموزعة على كل من المركز الصحي بالنصر والمركز الصحي بالخالدية والمركز الصحي بالدعيثة.

مما يُذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .