نائب أمير جازان يعزي بوفاة الشيخ الطميحي عريفة العرجين بمحافظة صبيا

جازان -فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي وأسرة الشيخ علي بن حسين طميحي – رحمه الله – عريفة قرية العرجين بالطمحة بمحافظة صبيا والذي توفي إثر معاناة مع المرض.

ونوه سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز ، بما قدمه الفقيد من أعمال البر والخير والإصلاح في مجتمعه ، وما بذله الفقيد في خدمة دينه ووطنه بمحافظة صبيا.

وسأل سمو نائب أمير منطقة جازان، الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما أعرب الشيخ ناصر بن حسين طميحي وأبناء وأسرة الفقيد ، عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه في عزيز.