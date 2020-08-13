الاتفاق ينهي تحضيراته للاتحاد ويغادر إلى جدة

المناطق - فتحيه عبدالله

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق استعداده عصر اليوم الخميس على ملعب عبدالله الدبل بالنادي تحضيراً لمواجهة مضيفه فريق الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية، تخلله تمرين السرعات التنافسية بين مجموعتين والتي شهدت تحدي بين اللاعبين، في ذات الوقت خاض حراس المرمى تدريبات خاصة مع مدرب الحراس الوطني حمد اليامي، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين حيث طبقت المجموعة الأولى تدريباً تكتيكياً على المرمى، فيما خاضت المجموعة الثانية مناورة من لمستين على ثلث الملعب، واختتم التدريب بتنفيذ عدد من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.

وفي سياق متصل غادرت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب إلى مطار الملك فهد بالدمام متوجهة إلى جدة قبل مواجهة الاتحاد يوم غدٍ الجمعة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.