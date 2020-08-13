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رسمياً.. هجر أول المتأهلين لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

رسمياً.. هجر أول المتأهلين لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
http://almnatiq.net/?p=893411
المناطق - الرياض

أصبح فريق هجر أول المتأهلين رسمياً إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين الموسم المقبل 2020-2021.

 ويأتي تأهل فريق هجر من ملعبه بعد الفوز على الأخدود بهدف نظيف في مباراة اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري أندية الدرجة الثانية.

وسيكون هجر طرف أول في نهائي دوري الدرجة الثانية على ملعبه والذي سيقام يوم السبت الموافق 12 من شهر سبتمبر المقبل.

ونجح هجر في تصدر المجموعة الأولى برصيد 49 نقطة، وتبقت ثلاث فرص أمام الأندية الأخرى المتنافسة للصعود إلى الدرجة الأولى.

جدير بالذكر فأن هنا منافسة على الـ 3 مقاعد المتبقية بين أندية الساحل والأخدود والدرعية والجندل ويتبقى فقط 5 لقاءات على نهاية المسابقة.

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