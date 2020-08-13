عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اجتماعاً بمكتبه اليوم, مع أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس, بحضور عدد من مديري الإدارات بأمانة المنطقة.
وفي بداية الاجتماع نوه سمو أمير منطقة حائل بالدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتطوير المناطق ودعم برامج التنمية في جميع المناطق وفي منطقة حائل, مؤكداً سموه أن هذه الرعاية الكريمة والدعم المستمر حافزاً لمضاعفة الجهود من أجل إنجاز المشاريع والأعمال والخدمات التي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة, مضيفاً أنه ليس هناك أي عذر, حاثاً الجميع على إنجاز المشاريع في وقتها المحدد – بإذن الله -.
بعد ذلك استعرض أمين منطقة حائل مجموعة من المشاريع التنموية والتطويرية لأمانة المنطقة ومنها برنامج حائل تزدهر ونظام إزالة التعديات وبرامج وخدمات أخرى, كما اطلع سموه على خط سير العمل في المشاريع البلدية والمواعيد المحددة لإنجاز تلك المشاريع.
أمير حائل يناقش مع أمين المنطقة المشاريع البلدية ومواعيد إنجازها
عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اجتماعاً بمكتبه اليوم, مع أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس, بحضور عدد من مديري الإدارات بأمانة المنطقة.
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