احدث الأخبار

أمير حائل يناقش مع أمين المنطقة المشاريع البلدية ومواعيد إنجازها
منطقة حائل
 “الصحة” : تخطينا حاجز 4 مليون فحص مخبري دقيق لفيروس كورونا
أبرز المواد
 رسمياً.. هجر أول المتأهلين لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
الرياضة
 الاتفاق ينهي تحضيراته للاتحاد ويغادر إلى جدة
الرياضة
 نائب أمير جازان يعزي بوفاة الشيخ الطميحي عريفة العرجين بمحافظة صبيا
منطقة جازان
 18700 مستفيد من خِدْمات عيادات “تطمن” في المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 غداً انطلاق بطولة الطائرات النفاثة في الرياض
الرياضة
 نائب الرئيس اليمني: آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بداية مرحلة مهمة
أبرز المواد
 دراسة أممية تؤكد أن الوصول إلى مرافق غسل اليدين أمر ضروري لإعادة فتح المدارس
أبرز المواد
 التعاون الإسلامي يدين بشدة تعمد ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين بالمملكة
أبرز المواد
 ترمب: الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل لحظة تاريخية
أبرز المواد
 هل يخرج ميشال عون من الرئاسة كما خرج منها عام 1990 ؟
يكتبون
أمير حائل يناقش مع أمين المنطقة المشاريع البلدية ومواعيد إنجازها

أمير حائل يناقش مع أمين المنطقة المشاريع البلدية ومواعيد إنجازها

منطقة حائل
“الصحة” : تخطينا حاجز 4 مليون فحص مخبري دقيق لفيروس كورونا

“الصحة” : تخطينا حاجز 4 مليون فحص مخبري دقيق لفيروس كورونا

أبرز المواد
رسمياً.. هجر أول المتأهلين لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

رسمياً.. هجر أول المتأهلين لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

الرياضة
الاتفاق ينهي تحضيراته للاتحاد ويغادر إلى جدة

الاتفاق ينهي تحضيراته للاتحاد ويغادر إلى جدة

الرياضة

أمير حائل يناقش مع أمين المنطقة المشاريع البلدية ومواعيد إنجازها

أمير حائل يناقش مع أمين المنطقة المشاريع البلدية ومواعيد إنجازها
http://almnatiq.net/?p=893418
المناطق - حائل

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل اجتماعاً بمكتبه اليوم, مع أمين منطقة حائل المهندس ‏إبراهيم بن سعيد أبو راس, بحضور عدد من مديري الإدارات بأمانة ‏المنطقة.
وفي بداية الاجتماع نوه سمو أمير منطقة حائل بالدعم السخي من خادم ‏الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده ‏الأمين – حفظهما الله – لتطوير المناطق ودعم برامج التنمية في جميع ‏المناطق وفي منطقة حائل, مؤكداً سموه أن هذه الرعاية الكريمة والدعم ‏المستمر حافزاً لمضاعفة الجهود من أجل إنجاز المشاريع والأعمال ‏والخدمات التي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة, مضيفاً أنه ليس ‏هناك أي عذر, حاثاً الجميع على إنجاز المشاريع في وقتها المحدد – بإذن ‏الله -.‏
بعد ذلك استعرض أمين منطقة حائل مجموعة من المشاريع التنموية والتطويرية ‏لأمانة المنطقة ومنها برنامج حائل تزدهر ونظام إزالة التعديات وبرامج ‏وخدمات أخرى, كما اطلع سموه على خط سير العمل في المشاريع البلدية ‏والمواعيد المحددة لإنجاز تلك المشاريع.

روابط ذات صلة

الموافقة على تأسيس جمعية التنمية السياحية بحائل والجبرين رئيسًا لها

الموافقة على تأسيس جمعية التنمية السياحية بحائل والجبرين رئيسًا لها
ضبط مقيمة تمارس مهنة الطب بشكل مخالف بحائل

ضبط مقيمة تمارس مهنة الطب بشكل مخالف بحائل
شرطة حائل: القبض على شخص سكب مادة سائلة على مركبة متوقفة أمام أحد المنازل وأشعل النار فيها

شرطة حائل: القبض على شخص سكب مادة سائلة على مركبة متوقفة أمام أحد المنازل وأشعل النار فيها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*