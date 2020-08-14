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لأول مرة.. البحرية الأميركية تصادر سفنا محملة بنفط إيراني

لأول مرة.. البحرية الأميركية تصادر سفنا محملة بنفط إيراني
http://almnatiq.net/?p=893435
المناطق_وكالات

قال مسؤولون أميركيون، إن السلطات الأميركية صادرت سفنا محملة بنفط إيراني كانت في طريقها إلى فنزويلا

وأشار المسؤولون الأميركيون لصحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن البحرية الأميركية صادرت 4 ناقلات نفط إيرانية كانت في طريقها إلى البلد الأميركي الجنوبي خلال الأيام الماضية، دون استخدام القوة العسكرية

وجاءت الخطوة الأميركية بعد حصول إدارة الرئيس دونالد ترامب على أمر قضائي من محكمة فيدرالية في واشنطن، يسمح باحتجاز السفن التي تتحدى العقوبات الأميركية على إيران

وقال المسؤولون إن السفن الأربع، “لونا” و”باندي” و”برينج” و”بيلا”، تم مصادرتها في أعالي البحار، وهي الآن في طريقها إلى هيوستن، بولاية تكساس

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