المكسيك على أعتاب تسجيل نصف مليون إصابة بكورونا

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أعلنت السلطات المكسيكية أن البلاد على أعتاب نصف مليون إصابة بفيروس كورونا، و55 ألف حالة وفاة، منذ تفشي الوباء في أمريكا اللاتينية

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن “الوباء يفقد قوته في المكسيك، على الرغم من أن عدد الوفيات البالغ 54666”

من جهتها، قالت شركة الأدوية “أسترا زينا بلس”، إنها “تخطط مبدئيا لإنتاج 150 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا في أوائل عام 2021، وفي النهاية إنتاج 400 مليون جرعة على الأقل للتوزيع في جميع أنحاء المنطقة، بالشراكة مع الحكومتين المكسيكية والأرجنتينية”

بدوره، قال رئيس علم الأوبئة بالحكومة خوسيه لويس ألوميا الأربعاء الماضي إن “انخفاض الإصابات يتوافق مع الانخفاض في إجمالي الحالات التي رأيناها في الأسابيع الأخيرة، حيث عادت حوالي 47%،من الفحوصات إيجابية هذا الأسبوع، مقارنة بـ53 إلى 54% قبل شهر تقريبا”