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الطقس: انحسار فرص الأمطار وتركزها في أجزاء من نجران وجازان وعسير نهاية الأسبوع

الطقس: انحسار فرص الأمطار وتركزها في أجزاء من نجران وجازان وعسير نهاية الأسبوع
http://almnatiq.net/?p=893460
المناطق_الرياض

تتراجع بمشيئة الله تعالى فرص تشكُل السُحب الركامية الرعدية على مرتفعات مكة المكرمة والطائف والباحة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما تستمر فرص الهطولات المطرية الرعدية اليومية على أقصى جنوب غرب المملكة

اضطرابات جوية وأمطار محتملة على نجران وجازان وعسير

وتشمل فرص تشكل السحب الركامية وتساقط الأمطار أجزاء من مرتفعات جازان، وأجزاء من شرق أبها وامتداداً إلى أجزاء من غرب نجران، هذه الأمطار يُتوقع أن تكون غزيرة في نجران بشكل خاص، وقد تتسبب بارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة

رياح شمالية غربية نشطة تثير الغبار نهاية الأسبوع

يستمر نشاط الرياح السطحية في شمال وشرق ووسط المملكة، بالاضافة إلى أجزاء من سواحل غرب البلاد تعمل على تشكل الغبار الخفيف والأتربة في بعض المناطق الداخلية

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