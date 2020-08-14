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وفاة الفنان المصري سمير الأسكندرانى

وفاة الفنان المصري سمير الأسكندرانى
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غيب الموت الفنان المصري سمير الإسكندراني عن عمر يناهز 82 عاما، بعد صراع مع المرض.

وتعرض الراحل لوعكة صحية دخل على اثرها أحد المستشفيات وتوفي أمس الخميس.

ولد الفنان الراحل في حي الغورية بالقاهرة في فبراير من العام 1938، وعشق الغناء منذ طفولته وكان صديقا لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين مثل زكريا أحمد، بيرم التونسي، أحمد رامي.

تخرج من كلية الفنون الجميلة وسافر لايطاليا لدراسة الفن ثم عمل فى القسم الايطالي بالإذاعة.

قدم الفنان الراحل، طوال مشواره الفني عشرات الأغاني ثم توقف في سنوات عمره الأخيرة بعد تعرضه لعدة أزمات صحية.

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