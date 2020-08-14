الكويت تُبقي على الحظر الجزئي لمراقبة الوضع الوبائي

الكويت تُبقي على الحظر الجزئي لمراقبة الوضع الوبائي

أبرز المواد
30% منها لقادمين من الخارج.. الصين وكوريا الجنوبية: 133 إصابة جديدة بـكورونا

30% منها لقادمين من الخارج.. الصين وكوريا الجنوبية: 133 إصابة جديدة بـكورونا

أبرز المواد
لبنان .. بلاغ يتهم “حزب الله” وإسرائيل بانفجارات بيروت

لبنان .. بلاغ يتهم “حزب الله” وإسرائيل بانفجارات بيروت

أبرز المواد
إنشاء وهيكلة عشرين مجلساً ولجنة لرسم ملامح التطوير في رئاسة الحرمين

إنشاء وهيكلة عشرين مجلساً ولجنة لرسم ملامح التطوير في رئاسة الحرمين

أبرز المواد

الفئران تغزو حقول ألمانيا بشكل غير مسبوق.. والمحاصيل في خطر

الفئران تغزو حقول ألمانيا بشكل غير مسبوق.. والمحاصيل في خطر
http://almnatiq.net/?p=893463
المناطق_متابعات

حذر مزارعون في ألمانيا من فئران الحقول التي انتشرت في السنوات الأخيرة على نحو غير مسبوق، وقالوا إنها تسببت في تدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في البلاد

وبحسب الجمعية الزراعة الوطنية في ألمانيا، فإن “غزو فئران الحقول” أدى إلى خسارة كبيرة في المحاصيل في بعض أجزاء البلاد، وفقما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية

وذكر المصدر أن ربع الأراضي الصالحة للزراعة تأثرت بالانتشار الكبير للفئران، الأمر الذي دفع المزارعين المتضررين للمطالبة بالتعويض، بالإضافة إلى تخفيف القواعد التي تحكم استخدام المبيدات

وتكاثرت الفئران بشكل كبير في جميع أنحاء ألمانيا في السنوات الأخيرة، بسبب فصول الصيف الجافة والشتاء معتدل الحرارة نسبيا

وقال مزارعون إن فئران الحقول حفرت أنفاقا تحت الأراضي الزراعية وأتلفت جذور المحاصيل على مدار شهور، لا سيما في مناطق مثل تورينجيا وساكسونيا، إلا أن منطقة ساكسونيا السفلى كانت الأكثر تضررا

وفي ولاية تورينجيا الوسطى، تأثر ربع المحاصيل من انتشار الفئران، مما ألحق أضرار بالحقول تقدر بنحو 450 يورو لكل هكتار من القمح، في حين قدر مزارعون أن ثلثي دخلهم سيضيع نتيجة لذلك

ومن بين الخيارات التي يدرسها المزارعون في محاولة للقضاء على هذه الظاهرة، عدم زراعة حقولهم في فصل الشتاء من أجل تجويع الفئران التي يبلغ طول الواحد منها حوالي 12 سم

وبينما يقول بعض الفلاحين إن الطقس لعب دورا في قدرة الفئران على التكاثر إلى حد لم تشهده البلاد منذ السبعينيات، يلقي آخرون باللائمة على تقييد السلطات استخدام المبيدات في السنوات الأخيرة

وفي هذا الصدد، دعت وزيرة الزراعة الألمانية جوليا كلوكنر إلى إعادة تقييم طارئة للقوانين التي تحكم استخدام مبيدات القوارض للتعامل مع ما وصفته بـ”حالة الطوارئ”

وقالت: “لقد رأينا بالفعل أضرارا جسيمة، ومن المتوقع حدوث المزيد”

لكن دعاة حماية البيئة يقولون إن أنواع القوارض المهددة بالانقراض، مثل الهامستر والأرانب البرية وفئران البتولا والطيور المهاجرة، تتعرض لخطر الموت نتيجة استخدام المبيدات

وتطالب منظمات تعنى بالحيوانات بدلا من ذلك، بحظر صيد الثعالب التي يستهلك الواحد منها ما بين 3 إلى 5 آلاف فأر سنويا، إذ يقتل الصيادون الهواة ما يقدر بنحو 400 ألف ثعلب في ألمانيا كل عام

روابط ذات صلة

الكويت تُبقي على الحظر الجزئي لمراقبة الوضع الوبائي

الكويت تُبقي على الحظر الجزئي لمراقبة الوضع الوبائي
30% منها لقادمين من الخارج.. الصين وكوريا الجنوبية: 133 إصابة جديدة بـكورونا

30% منها لقادمين من الخارج.. الصين وكوريا الجنوبية: 133 إصابة جديدة بـكورونا
لبنان .. بلاغ يتهم “حزب الله” وإسرائيل بانفجارات بيروت

لبنان .. بلاغ يتهم “حزب الله” وإسرائيل بانفجارات بيروت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*