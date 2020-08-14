إنشاء وهيكلة عشرين مجلساً ولجنة لرسم ملامح التطوير في رئاسة الحرمين

أصدر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً بتطوير المجالس الاستشارية بالرئاسة والتي تركز على رفع جودة العمل المؤسسي بالرئاسة بمختلف المجالات، لتقديم أفضل الخدمات في الحرمين الشريفين.

وتهدف المجالس الاستشارية التي أعاد معالي الرئيس العام تشكيل وهيكلة بعضها، بالإضافة لإنشاء مجالس ولجان وهيئات استشارية حديثة لتطوير العمل المؤسسي في الرئاسة، وتبني المقترحات وتنفيذها، بأسرع ما يمكن، وتمكين المرأة، والسعي لتأصيل الحوار، وتحقيق الرؤية، والاعتماد على القيادات الشابة بما يضمن رفع كفاءة العمل.

كما تركز المجالس على رفع جودة مخرجات معهد وكلية الحرم المكي الشريف، ومعهد وكلية المسجد النبوي الشريف، والتواصل مع مبتعثي وموفدي الرئاسة الذين تم ابتعاثهم وإيفادهم بهدف الاستثمار الأفضل في الموارد البشرية.

وتنقسم المجالس واللجان العشرون إلى :

1. المجلس الاستشاري

2. مجلس الهيئة الاستشارية

3. مجلس رواد الرئاسه

4. المجلس العلمي

5.مجلس الهيئة الاستشاريه النسائيه

6.مجلس منسوبات الرئاسه التطويري

7.مجلس الوكلاء المساعدين

8.مجلس الوكلاء المساعدين بالمسجد الحرام

9.اللجنة العليا للترجمة

10.مجلس التنسيقي للجهات العامله

11. الملتقى الاعلامي في الرئاسة والوكالة

12. مجلس الرئاسة والوكالة الموحد

13. مجلس الرواد

14. ملتقى مبتعثي وموفدي الرئاسة

15. مجلس مكتب الرئيس العام التطويري

16. مجلس شباب الرؤية

17. المجلس التشاوري والتحاوري

18. مجلس وكالات الرئاسه واداراتها التابعه لها

19. مجلس رؤساء الورديات

20. مجلس قاصدات المسجد الحرام