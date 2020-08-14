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30% منها لقادمين من الخارج.. الصين وكوريا الجنوبية: 133 إصابة جديدة بـكورونا

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30% منها لقادمين من الخارج.. الصين وكوريا الجنوبية: 133 إصابة جديدة بـكورونا

30% منها لقادمين من الخارج.. الصين وكوريا الجنوبية: 133 إصابة جديدة بـكورونا
http://almnatiq.net/?p=893467

في أعلى زيادة محلية منذ مارس الماضي، أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا التي انتقلت محليا، بخلاف 18 حالة فقط قادمة من الخارج، بحسب المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض.

يشار إلى أنه من إجمالي 14 ألفا و873 إصابة مؤكدة في البلاد، هناك 2618 حالة قادمة من الخارج، وفقًا لبيانات المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 22 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.

وأوضحت اللجنة في بيان إن من بين الإصابات الـ30 الجديدة 8 حالات محلية تم تسجيلها في منطقة شينجيانغ في حين كانت الحالات الـ22 الأخرى تعود لأشخاص قادمين من الخارج​​​.

وقالت اللجنة إن مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي يبلغ الآن 84786 حالة، بما في ذلك 690 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج وتعافي 79462 شخصا بعد شفائهم ، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

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