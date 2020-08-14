الكويت تُبقي على الحظر الجزئي لمراقبة الوضع الوبائي

أكد رئيس مركز التواصل الحكومي بدولة الكويت المتحدث باسم الحكومة طارق المزرم أن قرار مجلس الوزراء الكويتي الصادر (الخميس) بالإبقاء على منع التجول الجزئي في البلاد يستهدف تمكين السلطات الصحية من مراقبة الوضع الوبائي ومعدل انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، على أن يتم مراجعة القرار الخميس القادم.

وأضاف المزرم خلال مؤتمر صحفي عقد (عن بعد) اليوم عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن السلطات الصحية حريصة على المرونة في التعامل مع قرارات ومراحل خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وأوضح أن السلطات الصحية سمحت بمزاولة بعض الأنشطة المدرجة سلفاً في المرحلة الخامسة والأخيرة، خلال المرحلة الرابعة المقرر العمل بها ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل، لكنها رأت ضرورة الإبقاء على بعض الإجراءات الاحترازية إذ «لا نود بلوغ مرحلة صحية تنفلت بها الأمور».