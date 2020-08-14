رئاسة أمن الدولة تفتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية العامة

أعلنت رئاسة أمن الدولة (الإدارة العامة للشؤون الفنية العسكرية) عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية) للالتحاق بالدراسة في معهد التدريب للحصول على دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات اعتبارًا من الأحد المقبل 1441/12/26هـ الساعة 10 صباحًا، حتى الثلاثاء 14412/1/6هـ الساعة 10 صباحًا

وأوضحت الرئاسة أن شروط القبول كالتالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة

– أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية) وبمعدل (تراكمي عام) لا يقل عن (85%)

– أن يكون المتقدم خريج العام الحالي 1441 هـ

– ألا يزيد عمر المتقدم على (20 عامًا)

– ألا تقل الدرجة الكلية لاختبار القدرات العامة عن (70 %)

– ألا تقل الدرجة الكلية لاختبار التحصيلي عن (60 %)

– أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي

– أن يجتاز المتقدم اختبار القبول والمقابلة الشخصية

– أن يكون المتقدم غير مسجل في أي مؤسسة تعليمية أخرى

– أن يكون المتقدم حسن الأخلاق والسمعة، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة

وتتمثل المميزات في:

– يحصل الطالب بعد اجتيازه البرنامج الدراسي بنجاح على شهادة (دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات)

– يحصل الطالب على مكافأة شهرية قدرها (1000) ريال

– تأمين سكن للطالب القادم من خارج الرياض

– تأمين العلاج الطبي للطالب في مستشفى قوى الأمن الداخلي بالرياض

الوثائق المطلوبة للتقديم:

– صورة من بطاقة الهوية الوطنية وصورة من بطاقة العائلة

– صورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة أو من شهادة الثانوية بنظام المقررات

– صورة من شهادة اختبار القدرات العامة

– صورة من شهادة الاختبار التحصيلي

– عدد (6) صور شخصية مقاس (46X)

ملاحظات:

– مدة الدراسة (2) سنتان

– أهمية تحري الدقة في تعبئة نموذج طلب الالتحاق، علما بأنه سوف يتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة

– حصول المتقدم على رقم لا يعني قبوله