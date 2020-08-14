احدث الأخبار

صورة عمرها 58 عامًا لـ«السيف» المُهْدَى من الملك سعود لجون كينيدي
أبرز المواد
 رئاسة أمن الدولة تفتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية العامة
أبرز المواد
 الكويت تُبقي على الحظر الجزئي لمراقبة الوضع الوبائي
أبرز المواد
 30% منها لقادمين من الخارج.. الصين وكوريا الجنوبية: 133 إصابة جديدة بـكورونا
أبرز المواد
 لبنان .. بلاغ يتهم “حزب الله” وإسرائيل بانفجارات بيروت
أبرز المواد
 إنشاء وهيكلة عشرين مجلساً ولجنة لرسم ملامح التطوير في رئاسة الحرمين
أبرز المواد
 الفئران تغزو حقول ألمانيا بشكل غير مسبوق.. والمحاصيل في خطر
أبرز المواد
 وفاة الفنان المصري سمير الأسكندرانى
منوعات
 الطقس: انحسار فرص الأمطار وتركزها في أجزاء من نجران وجازان وعسير نهاية الأسبوع
أبرز المواد
 4 خطوات لنقل ملكية السيارة عبر التفويض الإلكتروني
أبرز المواد
 «البيئة» تعلن بدء تطبيق حظر صيد وتداول أسماك الكنعد
أبرز المواد
 تحذير من “خطر كارثي” بعد 10 أيام على انفجار بيروت
أبرز المواد
صورة عمرها 58 عامًا لـ«السيف» المُهْدَى من الملك سعود لجون كينيدي

صورة عمرها 58 عامًا لـ«السيف» المُهْدَى من الملك سعود لجون كينيدي

أبرز المواد
رئاسة أمن الدولة تفتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية العامة

رئاسة أمن الدولة تفتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية العامة

أبرز المواد
الكويت تُبقي على الحظر الجزئي لمراقبة الوضع الوبائي

الكويت تُبقي على الحظر الجزئي لمراقبة الوضع الوبائي

أبرز المواد
30% منها لقادمين من الخارج.. الصين وكوريا الجنوبية: 133 إصابة جديدة بـكورونا

30% منها لقادمين من الخارج.. الصين وكوريا الجنوبية: 133 إصابة جديدة بـكورونا

أبرز المواد

صورة عمرها 58 عامًا لـ«السيف» المُهْدَى من الملك سعود لجون كينيدي

صورة عمرها 58 عامًا لـ«السيف» المُهْدَى من الملك سعود لجون كينيدي
http://almnatiq.net/?p=893485
المناطق_الرياض

ظهرت صورة تاريخية نادرة للسيف الذي أهداه الملك سعود بن عبد العزيز- رحمه الله- إلى الرئيس الأمريكي جون كينيدي.

ونشر الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود صورة السيف وعلق قائلًا: «السيف الذي أهداه الملك سعود- رحمه الله- إلى الرئيس جون كينيدي عند زيارته إلى واشنطن في فبراير ١٩٦٢، النصل مصنوع من النحاس، والغمد مطعم بحجر الراين».

كما نشر الحساب أيضًا صورة تاريخية تجمع الملك سعود بالرئيس الأمريكي كينيدي، وذلك عند وصوله إلى مطار قاعدة سانت أندروز في مايريلند واستقبال الرئيس جون كينيدي له في المطار.

روابط ذات صلة

رئاسة أمن الدولة تفتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية العامة

رئاسة أمن الدولة تفتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية العامة
الكويت تُبقي على الحظر الجزئي لمراقبة الوضع الوبائي

الكويت تُبقي على الحظر الجزئي لمراقبة الوضع الوبائي
30% منها لقادمين من الخارج.. الصين وكوريا الجنوبية: 133 إصابة جديدة بـكورونا

30% منها لقادمين من الخارج.. الصين وكوريا الجنوبية: 133 إصابة جديدة بـكورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*