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كوهين يتوعد بكشف “ألاعيب” ترامب.. وصل للرئاسة بمساعدة روسيا

كوهين يتوعد بكشف “ألاعيب” ترامب.. وصل للرئاسة بمساعدة روسيا
http://almnatiq.net/?p=893486
المناطق_وكالات

تعهد مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن يكشف كيف تلاعب ترامب في انتخابات عام 2016 بمساعدة روسية في كتاب قادم بعنوان “خائن.. مذكرات”.

وكتب كوهين في مقدمة كتابه التي نشرها على الإنترنت يوم أمس الخميس: “ترامب غش في الانتخابات بتواطؤ روسي كما ستكتشفون في هذه الصفحات لأن فعل أي شيء، وأعني أي شيء، من أجل الفوز كان دائماً نموذج عمله وأسلوب حياته”.

ولم تكشف المقدمة المؤلفة من 3700 كلمة عن أي جديد بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ولم يتضح ما إذا كان الكتاب سيفعل ذلك.

وخلص المحقق الخاص السابق روبرت مولر العام الماضي إلى أن روسيا شنت حملة كبيرة لمساعدة ترامب على الفوز في عام 2016.

ولم يجد مولر دليلاً على وجود مؤامرة جنائية بين حملة ترامب وروسيا، لكنه قدم تفاصيل اتصالات مكثفة بين الحملة وعملاء روس.

وعمل كوهين عن قرب مع ترامب لسنوات قبل أن ينقلب عليه، وكان ذلك في شهادته أمام الكونغرس العام الماضي قبل مساءلة ترامب.

وقال كوهين مجازاً إنه يعرف مكان دفن “الهياكل العظمية” لترامب لأنه دفنها.

ورد المتحدث باسم البيت الأبيض بريان مورجينسترن بالتشكيك في مصداقية كوهين.

وقال مورجينسترن “إنه يعترف بسهولة بالكذب بشكل روتيني، ومع ذلك يتوقع من الناس أن يصدقوه الآن حتى يتمكن من جني الأموال من بيع الكتب.. وما يدعو للأسف أن وسائل الإعلام تستغل هذا الرجل الحزين والبائس لمهاجمة الرئيس ترامب”.

ووصف ترامب كوهين بأنه “جرذ” وكاذب، في حين قال كوهين إنه يواجه تهديدات متكررة بالقتل من أنصار ترامب.

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