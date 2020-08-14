احدث الأخبار

وزارة الصحة توضح فوائد شمع الأذن.. والطريقة الصحية لتنظيفه
أبرز المواد
 قانون بريطاني يتيح للشرطة احتجاز السياح بدعوى “الاشتباه بالتجسس”
أبرز المواد
 كوهين يتوعد بكشف “ألاعيب” ترامب.. وصل للرئاسة بمساعدة روسيا
أبرز المواد
 صورة عمرها 58 عامًا لـ«السيف» المُهْدَى من الملك سعود لجون كينيدي
أبرز المواد
 رئاسة أمن الدولة تفتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية العامة
أبرز المواد
 الكويت تُبقي على الحظر الجزئي لمراقبة الوضع الوبائي
أبرز المواد
 30% منها لقادمين من الخارج.. الصين وكوريا الجنوبية: 133 إصابة جديدة بـكورونا
أبرز المواد
 لبنان .. بلاغ يتهم “حزب الله” وإسرائيل بانفجارات بيروت
أبرز المواد
 إنشاء وهيكلة عشرين مجلساً ولجنة لرسم ملامح التطوير في رئاسة الحرمين
أبرز المواد
 الفئران تغزو حقول ألمانيا بشكل غير مسبوق.. والمحاصيل في خطر
أبرز المواد
 وفاة الفنان المصري سمير الأسكندرانى
منوعات
 الطقس: انحسار فرص الأمطار وتركزها في أجزاء من نجران وجازان وعسير نهاية الأسبوع
أبرز المواد
وزارة الصحة توضح فوائد شمع الأذن.. والطريقة الصحية لتنظيفه

وزارة الصحة توضح فوائد شمع الأذن.. والطريقة الصحية لتنظيفه

أبرز المواد
قانون بريطاني يتيح للشرطة احتجاز السياح بدعوى “الاشتباه بالتجسس”

قانون بريطاني يتيح للشرطة احتجاز السياح بدعوى “الاشتباه بالتجسس”

أبرز المواد
كوهين يتوعد بكشف “ألاعيب” ترامب.. وصل للرئاسة بمساعدة روسيا

كوهين يتوعد بكشف “ألاعيب” ترامب.. وصل للرئاسة بمساعدة روسيا

أبرز المواد
صورة عمرها 58 عامًا لـ«السيف» المُهْدَى من الملك سعود لجون كينيدي

صورة عمرها 58 عامًا لـ«السيف» المُهْدَى من الملك سعود لجون كينيدي

أبرز المواد

وزارة الصحة توضح فوائد شمع الأذن.. والطريقة الصحية لتنظيفه

وزارة الصحة توضح فوائد شمع الأذن.. والطريقة الصحية لتنظيفه
http://almnatiq.net/?p=893496
المناطق_وكالات

أوضحت وزارة الصحة، فوائد شمع الأذن، والطرق الصحيحة لتنظيفه، محذرة من استخدام مواد صلبة في التنظيف، وذكر حساب «عش بصحة» التابع للوزارة عبر موقع تويتر أنه من فوائد شمع الأذن ما يلي: منع الغبار والجراثيم من الدخول للأذن، وتليين القناة السمعية.

ونصحت وزارة الصحة بتجنب تنظيف الأذن بعود الأذن والمواد الصلبة لأن هذه الطريقة في التنظيف تقوم بدفع الشمع داخل القناة؛ ما يسبب تراكمه ويؤدي إلى صعوبة في السمع، موضحة أن معظم حالات انسداد شمع الأذن يمكن علاجها في المنزل عبر مسح الأذن بقطعة قماش، أو استخدم المواد التالية لتليين الشمع: زيت الأطفال أو الجلسرين أو الماء.

روابط ذات صلة

قانون بريطاني يتيح للشرطة احتجاز السياح بدعوى “الاشتباه بالتجسس”

قانون بريطاني يتيح للشرطة احتجاز السياح بدعوى “الاشتباه بالتجسس”
كوهين يتوعد بكشف “ألاعيب” ترامب.. وصل للرئاسة بمساعدة روسيا

كوهين يتوعد بكشف “ألاعيب” ترامب.. وصل للرئاسة بمساعدة روسيا
صورة عمرها 58 عامًا لـ«السيف» المُهْدَى من الملك سعود لجون كينيدي

صورة عمرها 58 عامًا لـ«السيف» المُهْدَى من الملك سعود لجون كينيدي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*