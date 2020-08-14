وزارة الصحة توضح فوائد شمع الأذن.. والطريقة الصحية لتنظيفه

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أوضحت وزارة الصحة، فوائد شمع الأذن، والطرق الصحيحة لتنظيفه، محذرة من استخدام مواد صلبة في التنظيف، وذكر حساب «عش بصحة» التابع للوزارة عبر موقع تويتر أنه من فوائد شمع الأذن ما يلي: منع الغبار والجراثيم من الدخول للأذن، وتليين القناة السمعية.

ونصحت وزارة الصحة بتجنب تنظيف الأذن بعود الأذن والمواد الصلبة لأن هذه الطريقة في التنظيف تقوم بدفع الشمع داخل القناة؛ ما يسبب تراكمه ويؤدي إلى صعوبة في السمع، موضحة أن معظم حالات انسداد شمع الأذن يمكن علاجها في المنزل عبر مسح الأذن بقطعة قماش، أو استخدم المواد التالية لتليين الشمع: زيت الأطفال أو الجلسرين أو الماء.