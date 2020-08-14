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فنزويلا.. وفاة مسؤول بارز مقرب من الرئيس بكورونا

فنزويلا.. وفاة مسؤول بارز مقرب من الرئيس بكورونا
http://almnatiq.net/?p=893501
المناطق - الرياض

بعد شهر على التأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد، توفي داريو فيفاس رئيس حكومة منطقة كراكاس، الذي يمثل الحكومة المركزية في عاصمة فنزويلا، الخميس.

وكتب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في تغريدة على “تويتر”: “نشعر بحزن كبير بعد رحيل داريو فيفاس”، الذي توفي عن عمر 70 عاما.

وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز إن فيفاس “توفي وهو يكافح للاهتمام بصحتنا وحياتنا جميعا في هذه المعركة القاسية ضد وباء” كوفيد 19.

وكان داريو فيفاس، المقرب من مادورو، خضع في 19 يوليو لفحص أثبت إصابته بكورونا.

ويعين رئيس حكومة منطقة كراكاس مباشرة من الرئيس، ويدير العاصمة ومنطقتها باسم الدولة المركزية، خلافا للولايات الفنزويلية الأخرى.

وكان العديد من المسؤولين القريبين من الرئيس نيكولاس مادورو أعلنوا في الأسابيع الأخيرة إصابتهم بالفيروس، من بينهم وزير الاتصال والإعلام خورخي رودريغيز ووزير النفط طارق العيسمي ورئيس الجمعية التأسيسية ديوسدادو كابيو، فيما أكد الأخيران أنهما شفيا.

وفيفاس هو أول مسؤول قريب من مادورو يودي الفيروس بحياته.

وتفيد الأرقام الرسمية التي تشكك فيها المعارضة والمنظمات غير الحكومية أن 30369 شخصا أصيبوا بمرض “كوفيد 19″، وتوفي 259 في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 30 مليون نسمة.

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