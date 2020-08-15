بايرن ميونيخ “يسرّب خطته” لإيقاف ميسي

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قبيل اللقاء المرتقب بين عملاقي أوروبا في ربع نهائي دوري الأبطال، كشف الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيغه خطة الفريق الألماني لإيقاف خطورة نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي.

ويلتقي الفريقان البافاري والكتالوني، الجمعة، في ثالث لقاءات دور الثمانية من البطولة بنظامها المختصر، بعد عودتها من توقف دام أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في أوروبا.

وقال رومينيغه إن بايرن ميونيخ سيعتمد على مدافعه الشاب ألفونسو دافيز للتصدي لغزوات ميسي، نجم برشلونة الأول ومحور خطورة الفريق.

ويرى رومينيغه أن اللاعب الكندي صاحب الـ19 عاما “قادر على السيطرة على ميسي”.

وانضم دافيز إلى بايرن ميونيخ في يناير 2019 قادما من فانكوفر وايتكابس الكندي، وسرعان ما فرض نفسه أساسيا على تشكيلة المدير الفني هانزي فليكس في مركز الظهير الأيسر.

وقال رومينيغه لشبكة “سكاي سبورتس”: “ألفونسو قدم موسما عظيما واستحق عن جدارة لقب أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني”.

وتابع: “إذا لعب ميسي في الجانب الأيسر (لبايرن)، ألفونسو سيعتني به. ستكون مهمة صعبة لكن مشوقة. دافيز لم تتم مراوغته أو تجاوزه كثيرا هذا الموسم”.

وكان دافيز لفت الأنظار بشدة هذا الموسم مع بطل الدوري الألماني، حيث ظهر 43 مرة في كل البطولات وسجل 3 أهداف وصنع 9.

وتحدد طرفا نصف النهائي الأول في دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي لايبزيج الألماني باريس سان جرمان الفرنسي، فيما يصطدم الفائز من لقاء بايرن وبرشلونة بالفائز من مباراة أولمبيك ليون الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.