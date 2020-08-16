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الكشف عن الرسائل السرية بين ترامب وكيم.. “فيلم خيالي”

الكشف عن الرسائل السرية بين ترامب وكيم.. “فيلم خيالي”
http://almnatiq.net/?p=893510
المناطق - الرياض

وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون علاقته بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب بأنها “فيلم خيالي”، وفقا لكتاب جديد للصحافي الأميركي بوب وودوارد يكشف مراسلات بين القائدين.

وكانت العلاقة بين الرجلين متقلّبة وتراوحت بين الإهانات والتهديدات بالحرب حتى “إعلان الحب” من جانب الرئيس الأميركي.

وقد استحصل الصحافي الاستقصائي الأميركي بوب وودوارد على 25 رسالة “لم تنشر في السابق” تبادلها الزعيمان، وفقا لدار النشر الأميركية “سايمون أند شوستر”.

ونقلت “فرانس برس” عن الدار على صفحة أمازون المخصصة لهذا الكتاب إن “كيم يصف في الرسائل العلاقة بين الزعيمين بأنها تستحق أن تحول إلى (فيلم خيالي) إذ تربط بينهما علاقة دبلوماسية استثنائية”.

وهذا الكتاب الذي يحمل عنوان “رايدج” (غضب) ومن المقرر صدوره في 15 سبتمبر المقبل. هو تكملة لكتاب “فير: ترامب إن ذي وايت هاوس” الذي نُشر في العام 2018.

والتقى دونالد ترامب وكيم جونغ أون ثلاث مرات، وكانت المرة الأولى في قمة تاريخية عقدت في يونيو 2018 في سنغافورة.

ورغم ذلك، لم تحرز مفاوضات نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية أي تقدم يذكر، بل توقفت منذ فشل القمة الثانية في فبراير 2019 في هانوي.

لكن هذا الأمر لم يمنع الرئيس الأميركي من الإشادة بعلاقاته مع كيم جونغ أون.

وقال الرئيس الأميركي في سبتمبر 2018 لمؤيديه “كتب لي رسائل جميلة (…) وقعنا في حب بعضنا”.

وبوب وودوارد معروف بكشفه تفاصيل مرتبطة بقضية “ووترغيت” التي أدت إلى استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون في العام 1974.

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