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أسعار الذهب تتجه صوب أول انخفاض أسبوعي في 10 أسابيع

أسعار الذهب تتجه صوب أول انخفاض أسبوعي في 10 أسابيع

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أسعار الذهب تتجه صوب أول انخفاض أسبوعي في 10 أسابيع

أسعار الذهب تتجه صوب أول انخفاض أسبوعي في 10 أسابيع
http://almnatiq.net/?p=893519

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إذ أجبرت قفزة في عوائد سندات الخزنة الأمريكية المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم مجددا بعد تراجع كبير من ذروة قياسية في وقت سابق من الأسبوع وضع المعدن الأصفر على مسار تسجيل أول هبوط أسبوعي منذ أوائل يونيو، بحسب ما نشرت “رويترز”.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1950.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش. وتراجع المعدن النفيس أربعة بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ أوائل مارس .
ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1959.50 دولار.
وقال إدوارد مير المحلل لدى إي.دي اند اف مان كابيتال ماركتس “يتعرض الذهب لضغوط بسبب ارتفاع العوائد الأمريكية، مما يسبب قليلا من البيع في الوقت الحالي”.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، بعد أن أغرقت الخزانة الأمريكية السوق بالمعروض، مما دفع الدولار للصعود ليوقف انزلاقا في الآونة الأخيرة ويتسبب في تآكل محتمل للطلب على الذهب من حائزي العملات الأخرى.
ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.
وتجاهل الذهب أيضا إلى حد كبير بيانات اقتصادية من الصين أكبر مستهلك له، وخالفت البيانات توقعات السوق وأثرت سلبا على الأسهم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.9 بالمئة إلى 27.02 دولار للأوقية، وتتجه صوب إنهاء سلسلة مكاسب امتدت لتسعة أسابيع، وهي منخفضة 3.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع.
وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 952.01 دولار وهبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2152.50 دولار.

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