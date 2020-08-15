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14.5 % ارتفاع الأصول الإسلامية للمصارف السعودية خلال عام .. 1.81 تريليون ريال

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14.5 % ارتفاع الأصول الإسلامية للمصارف السعودية خلال عام .. 1.81 تريليون ريال

14.5 % ارتفاع الأصول الإسلامية للمصارف السعودية خلال عام .. 1.81 تريليون ريال
http://almnatiq.net/?p=893520
المناطق - الرياض

ارتفعت قيمة الأصول الإسلامية للمصارف السعودية 14.5 في المائة على أساس سنوي “229.73 مليار ريال”، لتبلغ نحو 1.81 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 1.58 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها من 2019.
ووفقا لـ “الاقتصادية”، بلغت قيمة التمويل الإسلامي للمصارف السعودية بنهاية الربع الأول نحو 1.303 تريليون ريال، في حين بلغت قيمة الودائع الإسلامية نحو 1.421 تريليون ريال بنهاية الربع الأول 2020.
وفيما يخص أداءها، فقد ارتفعت قيمة التمويلات الإسلامية 13.2 في المائة بما يعادل 152.405 مليار ريال، على أساس سنوي، وذلك بعد أن بلغت قيمتها نحو 1.151 تريليون ريال بنهاية الربع الأول 2019.
أما الودائع الإسلامية، فارتفعت 9.5 في المائة بما يعادل 123.39 مليار ريال، وذلك بعد أن كانت تبلغ قيمتها نحو 1.298 تريليون ريال بنهاية الربع الأول 2019، علما أن الأرقام السابقة للأصول والتمويلات والودائع الإسلامية للمصارف السعودية هي إجماليها وليس الصافي.

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