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تويتر تدرس فرض رسوم اشتراك على المستخدمين

تويتر تدرس فرض رسوم اشتراك على المستخدمين
http://almnatiq.net/?p=893525
المناطق - الرياض

بدأت شركة موقع التواصل الاجتماعي الأمريكية تويتر دراسة فكرة فرض رسوم اشتراك على المستخدمين، حيث قال نيد سيجال الرئيس التنفيذي للشركة إن هذه الدراسة مازالت في مرحلتها الأولى مضيفا أنه “من المهم فعلا لضمان استدامة نشاطنا إيجاد مصادر إيرادات غير الإعلانات”، وذلك بحسب الألمانية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سيجال القول “لا نشعر بوجود أي قيود عندما نفكر في هذه الفرصة (فرض رسوم اشتراك) ولا أريدكم أن تفكروا كذلك أيضا”.
وأضاف سيجال “مع وجود جمهور كبير، وفي ظل ظروف خلت فيها مدرجات الاستادات من الجماهير، حيث يجب إعادة النظر في مواجهة لوحات الإعلانات والنظم السابقة على تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، فإننا حاليا في قلب المحادثات مع ملاك المحتوى (المنشور على موقع تويتر) حول كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من محتواهم”.
من ناحية أخرى ارتفع سعر سهم تويتر بأكثر من 2ر4 في المئة خلال تعاملات

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