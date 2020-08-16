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صندوق الاستثمارات يتقدم الى المركز الـ 8 عالميا مع تبخر 400 مليار دولار من أصول المنافسين
http://almnatiq.net/?p=893526
المناطق - الرياض

في الوقت الذي تراجعت فيه أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم 5 في المائة (400 مليار دولار) بفعل انتشار فيروس كورونا واضطرابات الأسواق، تقدم صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) إلى المركز الثامن لأول مرة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم حسب آخر تحديث لمعهد صناديق الثروة السيادية والمتخصص في هذا الشأن، بعد أن كان التاسع في التحديث السابق.
ووفقا لـ “الاقتصادية”، بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة 360 مليار دولار (1.35 تريليون ريال)، تشكل 4.6 في المائة من ثروات الصناديق السيادية حول العالم البالغة 7.83 تريليون دولار، بعد أن 4.4 في المائة من الإجمالي البالغ 8.23 تريليون دولار في التحديث السابق للبيانات.
وكان جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي لقطر) ضمن قائمة العشر الكبار لفترة طويلة سابقا، إلا انه أصبح خارجها لثاني تحديث على التوالي محتلا المرتبة الـ11، بعد أن قام بتسييل 24.8 مليار دولار من أصوله لتصل إلى 295.2 مليار دولار، فيما كانت 320 مليار دولار في السابق.
ومن بين أبرز التغيرات في قائمة الـ10 كبار، خروج شركة SAFE للاستثمار الصينية من القائمة بعد أن كانت تحتل المرتبة السابعة، أما التغير الأخر فهو ارتفاع أصول شركة حكومة سنغافورة للاستثمار (GIC) بنحو 13.2 مليار دولار إلا أن ترتيبها بقى كما هو سادسا، والتغير الثالث دخول مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية للقائمة بعد أن كانت الـ12 في السابق.

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