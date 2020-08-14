وزير الصحة الروسي يعلن عن موعد نشر الأبحاث المتعلقة بأول لقاح ضد “كورونا”

المناطق - الرياض

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن بيانات الاختبارات قبل السريرية والسريرية للقاح الجديد “سبوتنيك V” ضد فيروس “كورونا” سيتم نشرها في المستقبل القريب.

وأضاف موراشكو، “قريبا سيتم نشر الدراسات، ربما يوم الاثنين”.

وحول الانتقادات الموجهة للقاح الجديد، قال موراشكو، “ترتبط حقيقة هذه الإشاعات بالحاجة لنشر معلومات إضافية عن اللقاح والأبحاث التي أجريت للحصول عليه”.

مضيفا “الجميع لا يعلمون بأنه تم إطلاق اللقاح من مركز سبق وقام بتصنيع 6 منتجات أخرى بنفس التكنولوجيا”، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار التجارب السريرة على اللقاح.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، تسجيل روسيا لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في العالم، معربا عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس في المستقبل القريب.

كما أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف، خلال مؤتمر عبر الإنترنت في المركز الصحافي الدولي التابع للوكالة الدولية للأنباء “روسيا سيغودنيا”، يوم أمس، أنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من لقاح فيروس “كورونا” المستجد، من أكثر من 20 دولة في العالم.