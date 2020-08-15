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لا تشتري البطيخ المقطع مسبقا .. قد يكون ملوثا

لا تشتري البطيخ المقطع مسبقا .. قد يكون ملوثا
http://almnatiq.net/?p=893544
المناطق - الرياض

شراء البطيخ أو الشمام المقطع مسبقا إلى مكعبات جاهزة على الأكل طريقة رائعة لتوفير الوقت والجهد. ولكن للأسف هذه المكعبات التقليدية يمكن أن تفسد بشكل أسرع.
وبحسب “الألمانية” ينصح معهد براونشفايج للغذاء والصحة البيطرية المستهلكين بضرورة شراء مكعبات البطيخ التي تبدو جيدة -وليس عليها بقع أو نسيج غريب- وليست مخزنة في درجة حرارة أكثر من سبعة درجات مئوية.
ويجب على المستهلكين تناول الفواكه بمجرد شرائها قدر المستطاع أو تخزينها فورا في مكان بارد لإبطاء نمو البكتيريا.
يبحث المعهد الألماني على مدار الخمس سنوات الماضية ما إذا كان البطيخ المقطع مسبقا ملوثا بالفعل بالجراثيم وقت الشراء. وقام المعهد منذ عام 2016 باختبار نحو 70 عينة من الجراثيم مثل السالمونيلا والليستيرية.
وكانت النتائج حتى الآن إيجابية فلم يتم العثور إلا على عينة واحدة فقط حتى الآن التي كانت طرية ورائحتها حمضية ولم تعد مناسبة للاستهلاك.
وتقول وكالة المستهلك في بافاريا إنه لتجنب الإصابات يجب على الأطفال الصغار للغاية وكبار السن والنساء الحوامل والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة عدم تناول مثل تلك المنتجات لخطر وجود البكتيريا فيها.

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