أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق

أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق

أبرز المواد
تراجع أسعار النفط إثر مخاوف من تباطؤ تعافي الطلب

تراجع أسعار النفط إثر مخاوف من تباطؤ تعافي الطلب

أبرز المواد
بايرن ميونيخ “يسرّب خطته” لإيقاف ميسي

بايرن ميونيخ “يسرّب خطته” لإيقاف ميسي

أبرز المواد
موسكو عرضت على واشنطن التعاون لإنتاج لقاح كورونا..والرد صادم

موسكو عرضت على واشنطن التعاون لإنتاج لقاح كورونا..والرد صادم

أبرز المواد

بنك أوف أمريكا: المستثمرون يشترون كل الأصول ويتخلون عن النقد

بنك أوف أمريكا: المستثمرون يشترون كل الأصول ويتخلون عن النقد
http://almnatiq.net/?p=893546
المناطق - الرياض

سحب المستثمرون العالميون المراهنون على ارتفاع الأسواق قرابة 20 مليار دولار من صناديق النقد على مدى الأسبوع الماضي بينما ضخوا 13.6 مليار دولار في السندات وثمانية مليارات دولار أخرى في أسواق الأسهم وتاسع أعلى قيمة على الإطلاق في السندات الأمريكية المرتبطة بالتضخم، بحسب ما نشرت “رويترز”.
وقال محللو بنك أوف أمريكا، مستندين إلى بيانات من شركات تتبع التدفقات المالية مثل إي.بي.إف.آر إن قوة المستهلكين ونشاط بناء المنازل في الولايات المتحدة والتكنولوجيا الصينية وتحركات السندات المرتبطة بالتضخم فرضوا ضغطا صعوديا على عوائد السندات.
ويظهر تحليلهم للبيانات تسجيل رابع أكبر تدفقات أسبوعية على سندات البلديات بقيمة 1.9 مليار دولار و1.2 مليار دولار في سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم.
كما سجلت صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار تدفقات كبيرة بلغت 10.7 مليار دولار، في تدفق للأموال على السندات مرتفعة العائد للأسبوع التاسع عشر على التوالي في 20 أسبوعا ماضيا، بينما جرى ضخ 4.8 مليار دولار في صناديق الأسهم الأمريكية وهو أكبر مبلغ في تسعة أسابيع.

روابط ذات صلة

أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق

أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
تراجع أسعار النفط إثر مخاوف من تباطؤ تعافي الطلب

تراجع أسعار النفط إثر مخاوف من تباطؤ تعافي الطلب
بايرن ميونيخ “يسرّب خطته” لإيقاف ميسي

بايرن ميونيخ “يسرّب خطته” لإيقاف ميسي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*