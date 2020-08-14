بعد توقعاته لانفجار بيروت.. شاهد كيف تنبأ فلكي لبناني باتفاق الإمارات وإسرائيل

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http://almnatiq.net/?p=893557
المناطق - الرياض

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قاله الفلكي اللبناني ميشال الحايك خلال تنبؤات العام 2020، حيث أشار إلى أحداث حصلت بالفعل، ما أثار تفاعلا واسعا.

وقال حايك في تنبؤاته ليلة رأس السنة 2020 على قناة “MTV” اللبنانية، إن “الشيخ محمد بن زايد يغامر ويحمل كرة النار العربية بيديه لوصل المقطوع، ومفاجآت وفجأة استنفار في الإمارات”، وهو ما اعتبره الناشطون تنبأ باتفاق السلام الذي أعلن عنه أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين الإمارات وإسرائيل.

وحازت تنبؤات حايك هذه، على انتشار واسع عبر مواقع التواصل، ما دفع الناشطين إلى إسقاط أحداث أخرى حصلت، على توقعاته، مثل انفجار مرفأ بيروت. كما تنبأ بحدث ضخم سيقع في لبنان في عيد “أحد القديسين” أو “عيد السيدة” الذي يصادف ليل 14- 15 من شهر أغسطس الجاري.

 

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