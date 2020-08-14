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انخفاض سعر نفط خام القياس العالمي “برنت”

انخفاض سعر نفط خام القياس العالمي “برنت”
http://almnatiq.net/?p=893561
المناطق - واس

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة صباح اليوم في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.
وتراجع سعر برميل “برنت” بحلول الساعة 1003 بتوقيت قرينتش اليوم بمقدار 46 سنتًا، ما نسبته 1.02 في المئة، ليصل إلى 44.58 دولاراً أمريكياً للبرميل.
ونزل سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 1.06 في المئة، ما يعادل 45 سنتًا، ليصل إلى 41.89 دولاراً أمريكيًا للبرميل.

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