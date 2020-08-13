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“صحة الرياض”: 282 طبيباً وطبيبة استفادوا من برنامج “عقد طبيب سعودي تحت التدريب” العام الماضي

“صحة الرياض”: 282 طبيباً وطبيبة استفادوا من برنامج “عقد طبيب سعودي تحت التدريب” العام الماضي

منطقة الرياض

“صحة الرياض”: 282 طبيباً وطبيبة استفادوا من برنامج “عقد طبيب سعودي تحت التدريب” العام الماضي

“صحة الرياض”: 282 طبيباً وطبيبة استفادوا من برنامج “عقد طبيب سعودي تحت التدريب” العام الماضي
http://almnatiq.net/?p=893563
الرياض - شاجع الدوسري

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض عن تدريب (282) طبيباً وطبيبة سعودية عبر برنامج “عقد طبيب سعودي تحت التدريب”، خلال العام المالي الماضي (2019/2020م) بينهم (9) أطباء في التخصص الدقيق.
وأكد مساعد المدير العام للموارد البشرية الاستاذ فهد بن ابراهيم المفيز أن البرنامج نُفذ برعاية مباشرة من وزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب وبمشاركة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وشمل تدريب (358) طبيباً و(263) طبيبة في المراكز التدريبية التخصصية بمستشفيات المنطقة من القطاعين الحكومي والخاص حيث أشرف على تدريبهم نخب علمية مختصة.
وأوضح أن المراكز التدريبية بوزارة الصحة في المنطقة شهدت تدريب (84) طبيباً وطبيبة سعودية منهم (7) أطباء بمدينة الملك سعود، (6) أطباء مستشفى الملك سلمان، (10) أطباء بمستشفى اليمامة، وطبيبان بكل من مستشفى الإيمان، ومستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج، إضافة إلى (57) طبيباً وطبيبة ببرنامج التدريب المشترك بوزارة الصحة، بينما توزع بقية الأطباء على المراكز التدريبية الحكومية والقطاع الخاص حيث شهد المركز التدريبي بمدينة الأمير سلطان الطبية للقوات المسلحة تدريب (64) طبيباً وطبيبة، مستشفى قوى الأمن بالرياض (48) طبيباً، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (29)، مدينة الملك عبدالعزيز في الحرس الوطني (18)، مستشفى الدكتور سليمان الحبيب (13) طبيباً وطبيبة، كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود بالرياض (12) طبيباً، مستشفى دلة بالرياض (5) أطباء، مستشفى المركز التخصصي الطبي (5) اطباء، فيما شهد المركز التدريبي بمستشفى دلة تدريب (4) أطباء خلال العام الماضي 2019م.
وأكد مدير التدريب والشؤون الاكاديمية في “صحة الرياض” الدكتور أنور العنزي أن هذا البرنامج يعتبر أحد أهم الروافد التي تهدف لتغطية العجز من التخصصات النادرة بسوق العمل، مشيرة أن تطبيق هذا البرنامج يأتي سعياً من وزارة الصحة لتحقيق رؤية واعدة في المستقبل، وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة عالية الجودة.
ولفت أن هذا البرنامج استهدف الأطباء السعوديين المقبولين بالمستوى التدريبي الأول في برنامج زمالات التخصص الدقيق في جميع المراكز التدريبية المعتمدة من قِبَل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية داخل المنطقة .

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