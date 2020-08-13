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نقاط فرز في بعض جوامع الجوف ينفذها متطوعو الهلال الأحمر

نقاط فرز في بعض جوامع الجوف ينفذها متطوعو الهلال الأحمر
http://almnatiq.net/?p=893579
الجوف - محمد الحسن

اقام متطوعو فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف نقاط فرز في بعض جوامع المنطقة وذلك أثناء صلاة الجمعة لهذا اليوم 24 / 12 / 1441 هـ.
ونفذت هذه النقاط في مدينة سكاكا ومحافظات دومة الجندل وطبرجل والقريات حرصا من فرع الهيئة بالمنطقة على تطبيق الإجاراءات الإحترازية والقيام بفحص وتعقيم المصلين في وقت دخولهم الجوامع وتنظيم تطبيق التباعد الإجتماعي أثناء الإصطفاف للصلاة.
وتجدر الإشارة أن الهيئة تبنت هذه المبادرة والتي تأتي ضمن مبادرات عديدة من شأنها حين تطبيقها الحد بإذن الله من إنتشار فيروس كورونا المستجد بمشاركات مجتمعية يقوم عليها منسوبي الهيئة والمتطوعون في جميع مدن ومحافظات المملكة.

 

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