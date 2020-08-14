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الصحة : تعافي (2566) حالة جديدة وتسجيل (1383) حالة مؤكدة خلال ال24 ساعة الماضية

أبرز المواد

الصحة : تعافي (2566) حالة جديدة وتسجيل (1383) حالة مؤكدة خلال ال24 ساعة الماضية

الصحة : تعافي (2566) حالة جديدة وتسجيل (1383) حالة مؤكدة خلال ال24 ساعة الماضية
http://almnatiq.net/?p=893585
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل (1383) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (295902) حالتين ، من بينها (29605) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1782) حالة حرجة، كما تم تسجيل (2566) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (262959) حالة.
وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (1383) حالة منها 45% إناث، و55% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4 % فيما بلغ عدد الوفيات (3338) حالة، بإضافة (35) حالة وفاة جديدة” يرحمهم الله جميعاً” لافتةً أنه تم إجراء (66347) فحص مخبري جديد.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، ، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)،
ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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