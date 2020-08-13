مدني القصيم يشارك لتحقيق السلامة بـ “مهرجان بريدة للتمور”

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تشارك مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم بالمهرجانات والفعاليات التي تقام بالمنطقة بأعمال توعوية وفرق للتدخل في حالات الطوارئ .. حيث تشارك حالياً الادارة العامة للدفاع المدني بمدينة بريدة في مهرجان بريدة للتمور 41 الذي انطلق في 15 ذي الحجة 1441هـ ويستمر لمدة 45 يوماً ، بفرق متخصصة بكافة إمكانياتها البشرية والآلية التي تقدم خدمات الدفاع المدني على مدار 24 ساعة في موقع المهرجان وفق اجراءات احترازية في ظل جائحة كورونا ( كوفيد 19 ) ، وذلك ضمن الخطط التوعية التي يقدمها الدفاع المدني لمختلف شرائح المجتمع وتستهدف مرتادي وزوار المهرجانات بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالقصيم العقيد إبراهيم أبالخيل ، أن مشاركة الدفاع المدني في مهرجان بريدة للتمور تأتي لبث البرامج التوعوية لرفع مستوى الوعي الوقائي بين جميع شرائح المجتمع للحد من وقوع الحوادث المختلفة والتقليل من الخسائر البشرية والمادية ، بالإضافة إلى قيامه بتنفيذ مهامه التي تشمل الجانب الوقائي ومتابعة تنفيذ اشتراطات وإجراءات السلامة وذلك للتقليل من المخاطر المحتملة ، وجاهزية جميع فرق الدفاع المدني لمباشرة الحوادث لا قدر الله والبلاغات ، وذلك بهدف تأمين سلامة الأرواح والمحافظة على الممتلكات وحمايتها من المخاطر ، مثمناً التعاون الذي تقدمه إدارة المهرجان مع الدفاع المدني.