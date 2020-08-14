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غريفثس ينهي جولة مشاورات بالرياض حول الحل السياسي باليمن

غريفثس ينهي جولة مشاورات بالرياض حول الحل السياسي باليمن
http://almnatiq.net/?p=893610
المناطق - وكالات

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، اليوم الجمعة، عن انتهاء جولة المشاورات التي بدأها، الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، حول الحل السياسي في اليمن.

وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان مقتضب، إنه تم أثناء الزيارة التي انتهت أمس الخميس، مناقشة مسودة معدلة لمقترح أممي بوقف إطلاق النار بين الحكومة اليمنية والحوثيين، واستئناف العملية السياسية المتوقفة في اليمن، ومجموعة من الإجراءات الإنسانية والاقتصادية.

وأثناء الزيارة، التقى غريفثس، نائب الرئيس اليمني، علي محسن صالح، ورئيس الوزراء معين عبد الملك، كما التقى السفير السعودي محمد آل جابر، ومجموعة من المسؤولين اليمنيين والسعوديين والدوليين، وفق البيان.

وأشار إلى أن النقاشات تضمنت أيضاً الحاجة لاتخاذ خطوات عاجلة لتحييد الخطر الذي يمثله خزان صافر النفطي العائم.

ولم يذكر البيان أية تفاصيل أو توضيحات عن نتائج الزيارة.

إلى ذلك، كشفت مصادر “أن الحوثيين اشترطوا على المبعوث الأممي مارتن غريفثس احتفاظهم بالنفط الموجود على الناقلة “صافر” العائمة غرب اليمن مقابل الموافقة على إجراء صيانتها”.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر مطلعة “إن الحوثيين أبلغوا المبعوث الأممي أنهم “قد يقبلون السماح لخبراء الأمم المتحدة بزيارة الناقلة صافر في حال وافقت الأمم المتحدة على ترك النفط على متنها”.

وبحسب المصادر “فإن الميليشيات تهدف من هذا الشرط إلى استخدام النفط ورقة ضغط وقنبلة موقوتة لاستخدامها مستقبلاً في ابتزاز المجتمع الدولي”.

يأتي هذا في ظل مطالبات دولية لحل مشكلة الناقلة خوفا من تسببها في كارثة بيئية محتملة، حيث بدأت بالتآكل بعد خمس سنوات من عدم الصيانة لها.

وتعد الناقلة العائمة في ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة، قنبلة موقوتة بعد أن بدأ هيكلها في التآكل وهو ما يهدد بانفجار نحو 1.2 مليون برميل من النفط الخام المخزن على متنها منذ بداية الانقلاب على الشرعية في 2014.

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