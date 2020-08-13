افتتاح اول سينما بحفر الباطن

المناطق - حفرالباطن

تحت رعاية سمو محافظ حفرالباطن الامير منصور بن محمد ال سعود افتتح المشرف العام على الشوؤن التنموية بالمحافظة ماجد القريني اول دار سينما بالمحافظة في المكان مول، وكان في استقباله لدى وصوله الفريق التنفيذي الخاصة شركة اي ام اس للسينما وملاك المجمع.

وقد بدات مراسم حفل الاقتتاح بكلمة المتحدث الرسمي لبرنامج جودة الحياة مزروع المزروع بعد ذلك افتتح مشرف الشوؤن التنموية بالمحافظة ماجد القريني دار السينما وسط حضور مسئولي الجهات الحكومية وشركة اي ام اس بعد ذلك اجرى مشرف الشوؤن التنموية جوله تعريفية داخل الموقع تعرف من خلالها على سوق السينما والقاعات المخصصة للعرض .