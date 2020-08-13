احدث الأخبار

افتتاح اول سينما بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 المزارعون بمنطقة تبوك يستعدون لجني محصول مايزيد عن مليون نخلة من التمور
منطقة تبوك
 غريفثس ينهي جولة مشاورات بالرياض حول الحل السياسي باليمن
أبرز المواد
 فرنسا تفتح تحقيقاً حول انفجار بيروت بعد وفاة فرنسيين
أبرز المواد
 الدفاع المدني يخمد حريقا في محال للخيام و بيوت الشعر بالرياض
منطقة الرياض
 مدني القصيم يشارك لتحقيق السلامة بـ “مهرجان بريدة للتمور”
منطقة القصيم
 جموع المصلين في المدينة المنورة يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة لهذا العام في المسجد النبوي وسط إجراءات وقائية
أبرز المواد
 الصحة : تعافي (2566) حالة جديدة وتسجيل (1383) حالة مؤكدة خلال ال24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 نقاط فرز في بعض جوامع الجوف ينفذها متطوعو الهلال الأحمر
منطقة الجوف
 بن طالب في خطبة الجمعة بـ المسجد النبوي : اعلموا أن قبول الأعمال وكمالها بالنية ، ولكل امرىء من الأجر بقدر ما نوى
أبرز المواد
 الشريم في خطبة الجمعة: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، والخلطة خير من العزلة، والشذوذ عن المجموع نشوز وإعراض
أبرز المواد
 وزير الخارجية الأميركي: نحث مجلس الأمن على تمديد حظر السلاح على إيران
أبرز المواد
افتتاح اول سينما بحفر الباطن

افتتاح اول سينما بحفر الباطن

المنطقة الشرقية
المزارعون بمنطقة تبوك يستعدون لجني محصول مايزيد عن مليون نخلة من التمور

المزارعون بمنطقة تبوك يستعدون لجني محصول مايزيد عن مليون نخلة من التمور

منطقة تبوك
غريفثس ينهي جولة مشاورات بالرياض حول الحل السياسي باليمن

غريفثس ينهي جولة مشاورات بالرياض حول الحل السياسي باليمن

أبرز المواد
فرنسا تفتح تحقيقاً حول انفجار بيروت بعد وفاة فرنسيين

فرنسا تفتح تحقيقاً حول انفجار بيروت بعد وفاة فرنسيين

أبرز المواد

افتتاح اول سينما بحفر الباطن

افتتاح اول سينما بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=893623
المناطق - حفرالباطن
تحت رعاية سمو محافظ حفرالباطن الامير منصور بن محمد ال سعود افتتح المشرف العام على الشوؤن التنموية بالمحافظة ماجد القريني اول دار سينما  بالمحافظة في المكان مول، وكان في استقباله لدى وصوله الفريق  التنفيذي الخاصة شركة اي ام اس للسينما وملاك المجمع.
وقد بدات مراسم حفل الاقتتاح بكلمة المتحدث الرسمي لبرنامج جودة الحياة مزروع المزروع بعد ذلك افتتح مشرف الشوؤن التنموية بالمحافظة ماجد القريني دار السينما وسط حضور مسئولي الجهات الحكومية وشركة اي ام اس بعد ذلك اجرى مشرف الشوؤن التنموية جوله تعريفية داخل الموقع تعرف من خلالها على سوق السينما والقاعات المخصصة للعرض .

روابط ذات صلة

بلدية القطيف تغلق 4 مستودعات مخالفة وتتلف ٥٢٠ بيضة فاسدة

بلدية القطيف تغلق 4 مستودعات مخالفة وتتلف ٥٢٠ بيضة فاسدة
الشمري وكيل أمين حفرالباطن للتعمير والمشاريع إلى المرتبة الثانية عشر

الشمري وكيل أمين حفرالباطن للتعمير والمشاريع إلى المرتبة الثانية عشر
٦٢ ألف مستفيد من برنامج الصيف الاثرائي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

٦٢ ألف مستفيد من برنامج الصيف الاثرائي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*