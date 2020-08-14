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مدني عسير : محذراً من التقلبات الجوية وضرورة إتباع إرشادات السلامة

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مدني عسير : محذراً من التقلبات الجوية وضرورة إتباع إرشادات السلامة

مدني عسير : محذراً من التقلبات الجوية وضرورة إتباع إرشادات السلامة
http://almnatiq.net/?p=893632
المناطق - عسير

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير عموم المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وأهمية التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية ، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي مياه راكدة أو تجمعات مائية ، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية .
وأضاف المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بأنه توعوياً جرى نشر العديد من البيانات الإعلامية والرسائل الموجهة خلال الفترة الماضية للتحذير والتنبيه وإيصال رسالتنا التوعوية بجميع الوسائل الاعلامية المختلفة ومواقع التواصل الإجتماعي للوصول لأكبر شريحة من المجتمع .

وأكد السيد بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تعمل بكامل طاقاتها البشرية والآلية على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الالكتروني https://www.998.gov.sa ..
متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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