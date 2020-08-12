وفاة الفنانة القديرة شويكار بعد صراع مع المرض

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توفيت اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس 2020 الفنانة القديرة شويكار بعد صراع مع المرض، حيث عن عمر يناهز 85 عاماً، والفنانة الراحلة شويكار اسمها الحقيقى شويكار إبراهيم طوب صقال من مواليد مدينة الإسكندرية فى 4 مايو 1935 ووالدها مصري الجنسية من أصل تركى وأم شركسية.

زوجت الفنانة الراحلة شويكار 3 مرات، حيث تزوجت من المحاسب حسن نافع، وبعد وفاته تزوجت من الفنان فؤاد المهندس عام 1963 وانفصلا عام 1980، وبعدها تزوجت من مدحت يوسف، وكان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية قد أعلن قبل قليل عن وفاة الفنانة شويكار، وكتب عزوز عادل على صفحته الرسمية على الفيسبوك “الفنانة شويكار فى ذمة الله”.

وقد وصفت الفنانة الراحلة شويكار بانها أيقونة الجمال ورمز البهجة والسعادة على الشاشة، وقد تنوعت أدوار الفنانة شويكار ما بين الرومانسية والكوميدية ونجحت كذلك فى تقديم دور الفنانة الأرستقراطية وقدمت العديد من الشخصيات الشعبية، وولدت الفنانة الراحلة شويكار فى الإسكندرية ونشأت وعاشت فى مصر الجديدة والتحقت بمدارس فرنسية، وتزوجت فى السادسة عشر من عمرها وأصبحت أرملة وهى فى الثامنة عشر من عمرها وأصبحت أم لطفلتها الوحيدة وهى فى سن 18 سنة.

التحقت الفنانة شويكار بكلية الآداب قسم اللغة الفرنسية وقررت أن تبحث عن عمل وكان المخرج حسن رضا مقرب من الأسرة وشاركت فى العديد من المسرحيات وقدمت أول فيلم عام 1960 وهو فيلم “حبى الوحيد” أمام الفنان عمر الشريف ونادية لطفى وكمال الشناوى، وقدمت العديد من الأعمال وقدمت مسرحة “السكرتير الفنى” أمام الفنان فؤاد المهندس لتبدأ علاقتهما التى توجت بالزواج عام 1963، وقدمت مع فؤاد المهندس العديد من الأعمال منها مسرحية “أنا وهو وهي”.

ومن أهم الأفلام التى قدمتها الفنانة الراحلة شويكار “ربع دستة اشرار”، و”العتبة جزاز” و”فيفا زلاطا” و”أجازة غرام” و”اعترافات زوج” و”هارب من الزواج” و”أخطر رجل في العالم”، ومن أهم المسرحيات التى قدمتها الراحلة شويكار مسرحيات “حواء الساعة 12″ و”السكرتير الفني” و”سيدتي الجميلة” و”أنا وهو وهي” و”انها حقا عائلة محترمة”.