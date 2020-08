“شعر ترامب” يُغيِّر معايير استهلاك الماء في الولايات المتحدة

“شعر ترامب” يُغيِّر معايير استهلاك الماء في الولايات المتحدة

NEW YORK, NY - NOVEMBER 03: Donald Trump, hair detail, attends a press conference for the release of his new book "Crippled America" at Trump Tower on November 3, 2015 in New York City. (Photo by Noam Galai/WireImage)