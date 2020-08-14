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آل جابر: اللجنة السعودية باشرت اولى مهامها بإخراج القوات العسكرية من عدن

آل جابر: اللجنة السعودية باشرت اولى مهامها بإخراج القوات العسكرية من عدن
http://almnatiq.net/?p=893660
المناطق - الرياض

قال السفير السعودي لدى اليمن والمشرف العام على مركز الملك سلمان للتنمية محمد آل جابر ان اللجنة العسكرية السعودية التي وصلت عدن امس، باشرت اولى مهامها بإخراج القوات العسكرية من العاصمة عدن.

جاء ذلك في تغريدة على صفحته في تويتر رصدتها عدن تايم، قال فيها: “‏باشر فريق التنسيق والارتباط ‎السعودي بقيادة الاستاذ محمد الربيعي للتنسيق والإشراف وبمشاركة قوات التحالف في ‎عدن على إخراج القوات العسكرية من عدن الى خارج المحافظة،وفصل القوات في أبين وإعادتها الى مواقعها السابقة، كجزء من آلية تسريع تنفيذ ‎اتفاق الرياض”.

وكان اللواء احمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي استقبل امس الخميس فريق عسكري سعودي بقيادة محمد الربيعي في عدن، وهو الفريق المكلف بالاشراف على تنفيذ الشقين الامني والعسكري من اتفاق الرياض.

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